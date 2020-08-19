Scott Piri bekleniyor

Pandemi sonrası İtalya’dan dönemeyen Bartali ile yolları ayıran Galatasaray, bir süredir Scott Piri ile görüşme halindeydi. Terim’le hem EURO 2008’de hem de Galatasaray’daki üçüncü döneminde çalışan ABD’li kondisyonerin bu hafta sonuna doğru tekrar takıma katılması bekleniyor.