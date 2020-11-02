‘Schumi ile TV izliyoruz’

Fransa’da 7 yıl önce geçirdiği kayak kazası sonrası yaşam savaşına kapalı kapılar ardında evinde devam eden Michael Schumacher’in Ferrari’de yarıştığı dönemde İtalyan takımının patronu olan ve şu anda da FIA Başkanlığı’nı yürüten Jean Todt, Hollanda’nın De Telegraaf Gazetesi’ne konuştu. Todt, “Michael, ailesi ve doktorlarıyla birlikte savaşmaya devam ediyor. Onu belli aralıklarla evinde ziyaret ediyorum. Birlikte televizyon izliyoruz. Hatta bazen yarış günlerine denk gelirsek, Formula 1’i de izliyoruz” dedi.