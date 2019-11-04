Formula 1 dünyasının gelmiş geçmiş en büyük yarışçısı Michael Schumacher için kızı Gina Schumacher’den özel bir paylaşım geldi. Kısa sürede bu paylaşım büyük ses getirdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

“Harika bir fotoğraf. Harika bir hatıra. Bu güzel anıyı hep hatırla, bir yaşanmayacak olsa bir, o günler geri gelmeyecek olsa bile hatırla.”

“Gina, bu hesap senin olsa da babana selamlarımı ve iyi dileklerimi gönderiyorum. Babanın sıkı bir hayranı olarak büyük bir sevgiyle bu mesajı yolluyorum”

FIA Başkanı Jean Todt, efsane pilotu sık sık ziyaret ederken geçtiğimiz günlerde şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Michael'ın savaşmaya devam ettiği dışında ekleyecek hiçbir şeyim yok. Bu mücadelede onu desteklemeli, onunla ve çocuklarıyla ilgilenen fantastik bir kadın olan eşi Corinna'yı desteklemeye devam etmeliyiz. Michael'ın pek çok taraftarı var. Onun için en iyisini diliyorlar ve durumu hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Bu konuda haksızlar demiyorum. Ancak bu, Michael'ın ailesine ve onların açıklamak istedikleri şeylere bağlı."

"Gazetelerde tedavisi için Paris'e gittiği gibi bazı inanılmaz söylentiler duydum, bu şaşırtıcı. Ancak durumun farkında olmayanlar tarafından üretiliyorlar. Bu doğru değil ve umarım kaynağını bulabiliriz."