Schumacher ailesi geri dönüyor!

Formula 1'in efsanesi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, 12 Mart'ta Haas takımıyla Bahreyn'de test sürüşüne çıkacak. Böylece Schumacher ailesi 9 yıl aradan sonra Formula 1'e yeniden geri dönmüş olacak. 21 yaşındaki sürücü, test sürüşleri öncesinde bir hayli heyecanlı olduğunu söylerken, "Formula 1'deki 20 pilottan biri olmak çok özel bir his. Yaklaşık 15 yıldır bunun hayalini kuruyorum ve şimdi gerçek oldu. Çok duygusal ve güzel bir durum" yorumunu yaptı. Mick ayrıca, babasının durumuna da dikkat çekerken, "Bu, mevcut durumu daha da duygusal kılıyor" diye konuştu.