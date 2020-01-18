SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi yarışları başladı

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun 1. ayak yarışlarına, 35 teknede farklı illerden yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Yarışçılar, ilk gün mücadelesinde yaklaşık 17 millik Bodrum-Görecek Adası-Çelebi Adası-Köçek Kayalıkları-Bodrum rotasında yelken açtı. IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlenen yarışlarda renkli görüntüler oluştu.

Yelkencilerden Özgür Dumanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgarın zaman zaman farklı açılardan gelmesine rağmen keyifli ve güzel bir yarış olduğunu söyledi.

9 yıldır yelken sporu yaptığını belirten Dilek Lüle ise her yarışın heyecanının farklı olduğunu aktararak, bu yarışta bazı şansızlıklar yaşadıklarını ancak genel olarak iyi bir yarış olduğunu belirtti.

İlk etabı yarın tamamlanacak organizasyon, 30-31 Mayıs’ta 7. ayak yarışlarının ardından ödül töreni ile sona erecek.