Schalke’ye büyük şok

Bundesliga’da son dönemde istediği sonuçları alamayan Schalke’ye kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Augsburg karşısında forma giyen ve 56. dakikada sakatlanarak yerini Milli futbolcumuz Ahmet Kutucu’ya bırakan Suat Serdar’ın sezonu kapattığı açıklandı. Sol dizinde ciddi bir sorunu bulunan 23 yaşındaki futbolcu ile ilgili detaylı açıklama bugün yapılacak. Öte yandan Mavi-Beyazlı ekipte Ozan Kabak’ın sakatlığı da devam ediyor.