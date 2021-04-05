Schalke 04 Almanya Bundesliga'da zor günler geçiriyor. Ligin dibine demir atan Alman ekibi, sezon sonu küme düşme ihtimali oldukça fazla. Lacivert beyazlıların küme düşmesi halinde yıldız futbolcuları elinden çıkarması bekleniyor.

Alman basınından Bild, Schalke'li Shkodran Mustafi için önemli bir iddia ortaya attı. 28 yaşındaki futbolcunun İtalya'dan ve Türkiye'den talipleri olduğu yazıldı. Türkiye'den herhangi bir takım ismi belirtilmezden, Arnavut asıllı Alman futbolcunun Türkiye'ye yakın olduğu belirtildi.

Sezon sonu serbest kalacak

Şubat 2021'de Arsenal'den Schalke 04'e bedelsiz olarak katılan Shkodran Mustafi, lacivert beyazlılarla ligde 6 maçta forma giydi. Mustafi'nin sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Schalke 04, ise bu sezon oynadığı 27 maçta sadece topladığı 10 puanla ligin son sırasında yer alıyor.







