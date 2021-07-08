Schalke'deki geleceği merak konusu olan milli futbolcu Ozan Kabak ile ilgili lacivert beyazlı kulübün sportif direktörü Rouven Schröder, önemli açıklamalarda bulundu.

Schröder yaptığı açıklamada, "Ozan, oyuncu pazarında öyle bir konumlanıyor ki, transferin de zamanında yapılabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Schalke Sportif Direktörü ayrıca, 21 yaşındaki futbolcunun gelecek Pazartesi takıma katılacağını da sözlerine ekledi.









3 takımın gündeminde

Ozan Kabak'ın adı son zamanlarda Almanya Bundesliga'dan Leipzig, Bayer Leverkusen ve İngiltere Premier Lig'den Leicester City ile anılıyor.