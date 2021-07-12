Schalke'de forma giyen ve takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan milli futbolcu Ozan Kabak ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Alman basından Kicker'ın haberine göre lacivert beyazlılar, transfer görüşmeleri nedeniyle milli futbolcumuza 1 hafta izin verdi. Ozan'ın daha önce bugün gerçekleştirilecek yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı belirtilmişti.









Birçok Avrupa devinin gündeminde

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Premier Lig ekibi Liverpool'da geçiren 21 yaşındaki stoperin adı Almanya'dan Leverkusen, İngiltere'den Leicester ve Fransa'dan Nice ve Rennes ile anılıyor.