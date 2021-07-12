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Schalke Ozan Kabak'a izin verdi

Bundesliga ekibi Schalke 04'ten ayrılması beklenen Ozan Kabak'a transfer görüşmeleri yapabilmesi için 1 hafta izin verildi. Ozan'ın bugünkü antrenmanda yer alması bekleniyordu. 21 yaşındaki stoperle Leverkusen, Leicester, Nice ve Rennes ilgileniyor.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 18:17 Son Güncelleme:
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Schalke Ozan Kabak'a izin verdi

Schalke'de forma giyen ve takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan milli futbolcu Ozan Kabak ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Alman basından Kicker'ın haberine göre lacivert beyazlılar, transfer görüşmeleri nedeniyle milli futbolcumuza 1 hafta izin verdi. Ozan'ın daha önce bugün gerçekleştirilecek yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı belirtilmişti.


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Birçok Avrupa devinin gündeminde

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Premier Lig ekibi Liverpool'da geçiren 21 yaşındaki stoperin adı Almanya'dan Leverkusen, İngiltere'den Leicester ve Fransa'dan Nice ve Rennes ile anılıyor.

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