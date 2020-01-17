Ozan Kabak, Suat Serdar ve Ahmet Kutucu’nun forma giydiği Schalke 04, ilk yarının son maçında Freiburg karşısında öne geçmiş; ancak ikinci yarıda geriye düştükten sonra Ahmet’in golüyle beraberliği kurtarmıştı. Bu sonuçla birlikte son 4 haftada 7 puan kaybeden Schalke 04, devre arasına daha iyi bir konumda girebilirdi. Ev sahibinde as kaleci Nübel cezalı. Savunmacı Sane ve orta sahadan Stambouli sakat. Orta sahadan McKennie’nin ise durumu şüpheli.

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İlk yarının son maçında Hertha Berlin’e konuk olan Gladbach daha üstün oynamasına rağmen, iki puan bıraktı. Bu seneki en büyük handikabı dış saha performansı olan Gladbach, son 5 dış saha maçında sadece 4 paun alabilirken 3 maçında gol atamadı. Konuk ekipte savunmacı Bensebaini’nin sakatlığı var.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasındaki son 8 maçta Schalke 04 kazanamadı.

• Schalke 04’ün ligdeki son 8 maçının 7’si karşılıklı gol var bitti.

•Gladbach’ın ligdeki son 5 maçının da ilk yarısı berabere bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği oyun karşılılı gol var/yok. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %20’i fazlası maçta her iki takımın da gol atmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise maç sonucu. Misli.com üyelerinin yaklaşık %18’i Schalke 04’ün düşünüyor.

FATİH DEMİRELİ’NİN YORUMU

Bundesliga, ikinci yarıya Schalke - Gladbach maçıyla start veriyor. Schalke'de devre arasında kaleci Alexander Nübel dışında bir konu konuşulmadı neredeyse. Bayern ile sözleşme imzalayan Nübel'in şu an cezalı olması hem oyuncunun hem de takımın hayrına gibi gözüküyor. Kaptanlığı elinden alından Nübel'in yerine Mascarell takımı sahaya sürecek. Transferde de hareketli günler geçiren Schalke'de yeni oyunculardan Gregoritsch ilk 11'de olacak. Gladbach cephesi sakin bir devre arası geçirdi, transfere de ihtiyaçları yoktu. Sol bek Ramy Bensebaini'nin sakatlığı canları sıktı. Yine de 3,5 gol altı ile sonuçlanacak bir karşılaşma bekliyorum.



