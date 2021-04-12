Bundesliga'da dibe demir atan Schalke, sezonun ikinci galibiyetini elde etti.
Augsburg'u konuk eden lacivert beyazlılar, 12 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Ev sahibi ekip son galibiyetini 15. haftada Hoffenheim'a karşı 4-0'lık skorla almıştı.
Schalke'ye 3 puanı getiren gol 4. dakikada Suat Serdar'dan geldi. Bu sonuçla puanını 13'e yükseltse de son sıradan kurtulamadı. Düşme sırasıyla arasında 13 puan fark bulunan lacivert beyazlıların kalan 6 haftada lige veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.