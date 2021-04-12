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Schalke, Bundesliga'da 12 maç sonra Suat Serdar'ın golüyle kazandı

Bundesliga'nın 28. haftasında Schalke, konuk ettiği Augsburg'u 1-0 mağlup etti. Ligde 12 maç sonra kazanan lacivert beyazlıların golünü Suat Serdar kaydetti.

12 Nisan 2021, Pazartesi 14:35 Son Güncelleme:
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Schalke, Bundesliga'da 12 maç sonra Suat Serdar'ın golüyle kazandı

Bundesliga'da dibe demir atan Schalke, sezonun ikinci galibiyetini elde etti. 

Augsburg'u konuk eden lacivert beyazlılar, 12 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Ev sahibi ekip son galibiyetini 15. haftada Hoffenheim'a karşı 4-0'lık skorla almıştı.

Schalke'ye 3 puanı getiren gol 4. dakikada Suat Serdar'dan geldi. Bu sonuçla puanını 13'e yükseltse de son sıradan kurtulamadı. Düşme sırasıyla arasında 13 puan fark bulunan lacivert beyazlıların kalan 6 haftada lige veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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