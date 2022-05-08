Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04 geçen sezon Bundesliga'dan düşmüş ve camiasını hayal kırıklığına uğratmıştı. Mavi-Beyazlılar 1 sezon sonra Bundesliga'ya geri dönmeyi başardı.

Bundesliga 2'nin 33. haftasında St.Pauli'yi konuk eden Schalke 2-0 geriye düştüğü maçta harika bir geri dönüşe imza atarak 3-2 kazanmasını bildi ve bitime bir hafta kala yeniden Bundesliga'ya çıkmayı garantiledi.

Mavi-Beyazlılar'a zaferi getiren golleri; Simon Terodde (2) ve Rodrigo Zalazar Martinez atarken, Pauli'nin sayıları Igor Matanovic'ten (2) geldi.

Bu sonuçla Pauli de Play-Off yolunda ağır yara aldı.