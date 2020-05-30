Schalke 04 - Werder Bremen maç sonucu: 0-1

Almanya Bundesliga'da futbol heyecanı devam ediyor. Ozan Kabak ve Ahmet Kutucu'nun forma giydiği Schalke, Veltins-Arena'da ligin düşme hattında yer alan takımı Werder Bremen'i konuk etti. Ozan Kabak maça ilk 11'de başlarken, Ahmet Kutucu kulübede yer aldı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında kontratağa çıkan Werder Bremen'de Milot Rashica, rakip ceza alanının sağında yer alan takım arkadaşı Leonardo Bittencourt'a pasını gönderdi. Bittencourt topu önüne aldı ceza sahası dışında şık bir vuruşla harika bir gole imza attı: 0-1. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

SCHALKE GOL ARADI AMA...

İkinci yarıda Schalke beraberlik golü için baskı yapsa da aradığı golü bir türlü bulamadı.

Milli futbolcumuz Ahmet Kutucu maçın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.

Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve karşılaşmanın 90 dakikası Werder Bremen'in tek golüyle tamamlandı: 0-1.

Bu skorla Schalke 37 puanda kaldı ve 10. sıraya geriledi. Werder Bremen ise puanını 25'e çıkararak 17. sıradaki yerini korudu.