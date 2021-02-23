Stadyumlar futbol takımlarının maç yaptığı alanlara verilen isimdir. Almanya takımlarından birisi olan ve Bundesliga liginde mücadele eden Schalke 04 takımının stadyumu Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde yer alıyor. Müsabakaları canlı olarak takip etmek isteyen kişiler Gelsenkirchen şehrine ulaşarak müsabakaları izleyebiliyor. Stadyumun yaklaşık maliyeti 191 milyon eurodur. 1998 yılında inşasına başlanılarak, 2001 yılında tamamlanarak açılışı yapılmıştır. Bu stadyumu ön ilgi gören özelliği çatısının tamamen kapanabilir olmasıdır. Kötü hava koşullarından etkilenmemek adına yapılan bu tasarım kötü hava koşullarında kullanılarak, daha iyi bir atmosferde maç oynanmasını sağlıyor.

Schalke 04 Stadı'nın adı nedir?

Schalke 04 takımı Almaya Bundesliga liginde mücadele eden bir takımdır. Schalke 04 takımının futbol maçlarını yaptığı stadyumun adı Veltins Arena'dır. Stadyum ilk açıldığı zamanlarda Arena AufSchalke ismi kullanılmasına karar veriliyor. Fakat Veltins markası isim haklarını satın alarak stadyumun adını Veltins Arena olarak belirliyor ve bu zamana kadar bu isim kullanılıyor.

Schalke 04 Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Almanya Bundesliga liginde mücadele eden Schalke 04 takımının stadyumu olan Veltins Arena'nın kapasitesi toplamda 61.482'dir. 53.591 kişiye koltuklu olarak maçların izlenmesi sağlanıyor. Teras alanlarında 7.531 kişiye maç izleme fırsatı sağlanıyor ve toplamda 61.482 kişilik bir kapasiteye ulaşıyor. Bundesliga ekibi Schalke 04 futbol takımı maç müsabakalarını 61.482 kapasiteli Veltins Arena stadyumunda oynuyor. 2001 yılında açılışı yapılan bu stadyum Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde yer alıyor.