Schalke 04 sezonu açtı, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu golle başladı

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Osnabrück ile karşılaştı.

Ankum kentindeki Quitt Stadı’nda oynanan karşılaşmada Schalke 04, ilk yarıyı 15. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak’ın 23 metreden attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İlk devre forma giyen tüm futbolcularını değiştirerek ikinci yarıya çıkan mavi-beyazlılar, 46. dakikada Steven Skrzybski’nin golüyle durumu 2-0’a getirdi.

Osnabrück, 55. dakikada Bryan Henning’in topu filelere göndermesiyle farkı 1’e indirdi.

Schalke 04, 60. dakikada Skrzybski, 67. dakikada Alessandro Schöpf ve 89. dakikada Ahmed Kutucu ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Schalke 04’ün kadrosunda bulunan diğer Türk kökenli oyuncuların da süre aldığı maçta, Münir Levent Mercan ve Suat Serdar ilk yarıda, Can Bozdoğan ise ikinci devrede forma giydi.