Schalke 04, Paciencia’yı kiraladı

Schalke 04, Eintracht Frankfurt’tan Portekizli futbolcu Goncalo Paciencia’yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. 2018’de Porto takımından Eintracht Frankfurt’ta transfer olan Paciencia, 61 maçta 15 gol atmıştı

15 Eylül 2020, Salı 19:00 Son Güncelleme:
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Schalke 04, Paciencia’yı kiraladı

Schalke 04, Eintracht Frankfurt’tan Portekizli futbolcu Goncalo Paciencia’yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvet oyuncu Paciencia’nın satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığı belirtildi.

Schalke 04 Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Jochen Schneider, 26 yaşındaki Goncalo Paciencia’yı transfer etmelerinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Paciencia’nın özellikle karşılaşmaların son bölümünde Schalke takımını gol yollarında daha tehlikeli kılacağını bildirdi.

2018’de Porto takımından Eintracht Frankfurt’ta transfer olan Paciencia, Alman takımında 61 maçta forma giydi ve 15 gol attı.

Paciencia, Portekiz Milli Takımı'nda da 2 maçta 1 gol kaydetti.


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