Schalke 04 - Mainz 05 maç sonucu: 1-0

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke ligdeki ilk galibiyetini Mainz karşısında aldı.

29 Eylül 2018, Cumartesi 22:05
- A +

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Bundesliga'da 6. hafta mücadelesinde Mainz'ı konuk eden Schlake, maçtan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Alessandro Schöpf'ün 11. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Schalke bu galibiyetle ligdeki ilk puanlarını kazanmış oldu. İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun öğrencileri bundan önce ligde oynadıkları 5 karşılaşmayı da kaybetmişlerdi. Schalke Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ise Porto'yla 1-1 berabere kalmıştı.



YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.