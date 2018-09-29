Schalke 04 - Mainz 05 maç sonucu: 1-0

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Bundesliga'da 6. hafta mücadelesinde Mainz'ı konuk eden Schlake, maçtan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Alessandro Schöpf'ün 11. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Schalke bu galibiyetle ligdeki ilk puanlarını kazanmış oldu. İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun öğrencileri bundan önce ligde oynadıkları 5 karşılaşmayı da kaybetmişlerdi. Schalke Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ise Porto'yla 1-1 berabere kalmıştı.







