Schalke 04 - Freiburg maç sonucu: 0-2

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Schalke 04, sahasında Freiburg'u konuk etti. Freiburg, ikinci yarıda bulduğu gollerle Schalke'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı. Konuk ekibi galibiyete taşıyan goller 50. ve 68. dakikalarda Roland Sallai'den geldi. Schalke'de milli yıldızımız Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giyerken Ahmed Kutucu ise 70. dakikada oyuna dahil oldu.

12. maçında 8. yenilgisini alan Schalke, 4 puanda kalırken galibiyet hasreti de 28 maça çıktı. Ev sahibi ekip, Almanya'da Tasmania Berlin'e ait olan 32 maçlık kazanamama rekoruna bir adım daha yaklaştı. Önümüzdeki 4 maçta Bielefeld (İ), Hertha Berlin (D), Hoffenheim (İ) ve Eintracht Frankfurt (D) ile karşı karşıya gelecek Schalke, bu maçlarda da galibiyet çıkaramaması durumunda rekora ortak olacak.

Bundesliga'da üst üste 2. galibiyetini alan Freiburg ise puanını 14'e yükseltti.



