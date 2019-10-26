Ozan Kabaklı Schalke 04, Borussia Dortmund'la yenişemedi

Bundesliga'nın 9. haftasında Schalke 04 ile Borussia Dortmund 0-0 berabere kaldı. Schalke'de milli futbolcu Ozan Kabak 90+1. dakikada oyuna girdi.

26 Ekim 2019, Cumartesi 21:16 Son Güncelleme:
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Ozan Kabaklı Schalke 04, Borussia Dortmund'la yenişemedi

Bundesliga'nın 9. haftasında Schalke 04 ile Borussia Dortmund Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Dortmund puanını 16'ya, Schalke de 15'e çıkardı.

Schalke'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 90+1. dakikada Guido Burgstaller'in yerine oyuna dahil olurken, Türk asıllı futbolcu Suat Serdar ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Ligde gelecek hafta Dortmund, Wolfsburg'u ağırlayacakken, Schalke ise Augsburg'a konuk olacak.

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