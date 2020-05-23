Schalke 04 - Augsburg maç sonucu: 0-3

Almanya Bundesliga'nın 27. hafta maçında Augsburg, deplasmanda karşılaştığı Schalke 04'ü 3-0 mağlup ederken bu sonuçla Schalke'nin galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

23 Mayıs 2020, Cumartesi 15:24 Son Güncelleme:
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Schalke 04 - Augsburg maç sonucu: 0-3

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Schalke 04, sahasında Augsburg'u konuk etti. 

Futbola dönüş sonrası derbide Dortmund'a deplasmanda 4-0 kaybeden Schalke, evinde de Augsburg'a 3-0 mağlup oldu. 

Augsburg'u galibiyete götüren goller 6. dakikada Eduard Löwen, 76. dakikada Noah Joel ve 90+1. dakikada Sergio Cordova'dan geldi. 

Milli oyuncumuz Ozan Kabak yedekler arasında yer alırken oyuna girmezken Ahmed Kutucu, 56. dakikada oyuna dahil oldu. 

Bu sonuçla galibiyet hasreti 9 maça çıkan Schalke 04, 37 puanda kalırken Augsburg ise 6 maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 30 yapmayı başardı. 

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