59. Bask Bölgesi Bisiklet Turu'nda Maximilian Schachmann fırtınası esiyor.

BORA - hansgrohe adına yarışan Alman sporcu, dün koşulan Vitoria-Gasteiz - Arrigorriaga etabını da kazanarak, yarışta üçüncü kez bitiş çizigisini ilk geçen isim oldu.

25 yaşındaki bisikletçi, yapmurlu bir havada geçen 163,6 km'lik etabı 4 saat 3 dakika 55 saniyede tamamlarken, hemen ardından gelen UAE-Team Emirates sporcusu Tadej Pogačar ikinci, Astanalı Jakob Fuglsang ise üçüncü sırayı aldı.

Vitoria-Gasteiz - Arrigorriaga etabının ilk 10:

1 Schachmann Maximilian BORA - hansgrohe 4:03:55

2 Pogačar Tadej UAE-Team Emirates ,,

3 Fuglsang Jakob Astana Pro Team 0:01

4 Yates Adam Mitchelton-Scott ,,

5 Hirschi Marc Team Sunweb 0:09

6 Buchmann Emanuel BORA - hansgrohe ,,

7 Konrad Patrick BORA - hansgrohe ,,

8 Izagirre Ion Astana Pro Team ,,

9 Madouas Valentin Groupama - FDJ ,,

10 Lambrecht Bjorg Lotto Soudal ,,

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Schachman farkı açıyor

Şu ana kadar koşulan 4 etaptan 3'ünü kazanan Maximilian Schachman, doğal olarak genel klasmanda ilk sırada bulunuyoru. + etap öncesi, ikinciyle arasında 33 saniye bulunan Alman bisikletçi, dün koşulan yarışın ardından bu farkı 51 saniyeye çıkarmayı başardı. Schachman ayrıca, puan ve en iyi genç sporcu klasmanlarında da lider konumda.

Genel klasmanda ilk 5:

1 Schachmann Maximilian BORA - hansgrohe 12:38:16

2 Konrad Patrick BORA - hansgrohe 0:51

3 Izagirre Ion Astana Pro Team 0:52

4 Martínez Daniel Felipe EF Education First 1:07

5 Martin Dan UAE-Team Emirates 1:08

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5. etapta lider mayoları giyecek isimler

Puan mayosu: Ion Izagirre (Astana Pro Team)

Tırmanış mayosu: Garikoitz Bravo (Euskadi Basque Country - Murias)

En iyi genç mayosu: Daniel Felipe Martínez (EF Education First)

Kwiatkowski de bıraktı

Üçüncü etabın son 5 km'sinde yaşanan kaza, hem o etabın hem de genel olarak turun kaderini büyük ölçüde etkilemişti. Yarışın favorileri arasında yer alan Deceuninck - Quick Step'li Julian Alaphilippe, dün aldığı kararla etaba katılmadı. Benzer durumda bulunan Sky bisikletçisi Michał Kwiatkowski ise 4. etapta start almasına karşın, bitiş çizgisini görmeden yarıştan çekilmeyi tercih etti. İki sporcu da önceki gün yaşanan kaza nedeniyle toparlanma sürecine girdiklerini açıkladı. Ayrıca Kwiatkowski'yle beraber toplamda 9 sporcu 4. etabı tamamlayamadı.

5. etap: Arrigorriaga - Arrate (149.8km)

59. Bask Bölgesi Bisiklet Turu'nda artık sondan bir önceki güne gelindi. Kalan 141 bisikletçi, bugün 149,8 km'lik Arrigorriaga - Arrate etabında mücadele edecekler. Beş adet 3. kategori, iki adet 1. kategori tırmanış barındırdan ve zirve finişiyle zona erecek etabın, aynı zamanda turun galibini de büyük ölçüde belirlemesi bekleniyor. Yarış, Türkiye saatiyle 14:45'te başlayacak.



