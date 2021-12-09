Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda Türkiye'nin madalya serisi ikinci gün de devam etti. Kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan Şaziye Erdoğan başarılı bir performans sergiledi, koparmada gümüş, silkmede ve toplamda da bronz madalya elde etti. Koparmada ilk hakkında 74 ve 2. hakkında kaldıramadığı 76 kiloyu 3. hakkında kaldıran Şaziye Erdoğan bu bölümde gümüş madalya elde etti. Silkmede ilk hakkındaki 93 kiloda takılan ve son iki hakkında 95 kiloda başarı sağlayaman Milli sporcumuz buna rağmen bu disiplinde de bronz madalya elde etti.

Toplamda 169 kiloyla kürsüde yerini aldı

Bu sonuçla toplamda 169 kiloya ulaşan Şaziye Erdoğan Dünya üçüncüsü oldu. 45 kiloda şampiyonluğu Taylandlı Thanyathon Sukcharoen (koparma: 77kg, silkme: 95kg) toplamda 172 kiloyla göğüslerken Kolombiyalı Manuela Zuluaga da (koparma: 75kg, silkme: 95kg) 170 kiloyla gümüş madalyaya uzandı. Öte yandan şampiyonanın ilk gününde, 55 kiloda podyuma çıkan Milli sporcu Muammer Şahin koparmada 116 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde etmişti. Şahin ilk hakkında 110, ikinci hakkında 113 ve son hakkında 116 kiloda başarılı kaldırışlar gerçekleştirerek madalyaya uzandı. Milli sporcu silkmede ise 127 kilo toplamda da 243 kiloluk derece elde etmişti.