Yıllardır milyonlara şans dağıtan Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto ve Kazı Kazan oyunları yenilenen yüzleriyle artık millipiyangoonline.com’da ve bayilerde. Milli Piyango yenilenen yüzü ile hem kazanma şansını hem de ikramiyeleri artırırken oyunlarda gerçekleştirdiği yenilikler ile de oyunculara eşsiz bir deneyim sunuyor. Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto ve Kazı Kazan oyunları online olarak hem millipiyangoonline.com’dan hem de Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından yepyeni özellikleriyle oynanabilecek. Ayrıca geçmişte olduğu gibi hem bayilerden hem de gezici bayilerde yer alacak.

Tüm sonuçlara tek bir yerden ulaşabilecek

Kullanıcılar Milli Piyango’nun yeni internet sitesinden ve mobil uygulamasından diledikleri zaman online oyun oynayabilecek, QR kodla sorgulama yapabilecek, 7-24 para çekip gönderebilecek, tüm sonuçlara tek bir yerden ulaşabilecek. Ayrıca favori rakamları ile Milli Piyango biletini oluşturup satın alabilecek, yeni adı ile Çılgın Sayısal Loto’da kuponunu oluşturup artan ikramiye için şansını deneyecek, Süper Loto’da artan kazanma şansı ile kuponunu oluşturacak ve 15 farklı Kazı Kazan oyununu online oynayabilecek.

Hem oyun çeşitliliği artıyor hem de ikramiye dağıtım oranı katlanıyor

Yeni dönemde hem oyun çeşitliliği artıyor hem de ikramiye dağıtım oranı katlanıyor. Oyunseverleri bekleyen değişikliklerin en önemlilerinden biri de, katlanan ikramiye dağıtım oranları. 2019 yılında %47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemle birlikte 2020’de %59'a yükseliyor. Milli Piyango önümüzdeki dönemde mevcut oyunlarını geliştirmenin yanında yepyeni ve farklı ürünlerle Türkiye’ye şans getirmeyi planlıyor.

Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto haftanın kaç günü çekilecek?

Tam 250 milyon TL!

Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi çekilecek Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin 250 Milyon TL’ye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye’nin şansı Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde çekilecek.

Artan İkramiyeler artık çok çılgın

Yeni dönemde Milli Piyango’nun tüm oyunlarında ikramiye oranları arttı kazanma şansı katlandı. Yenilen heyecanı ve adıyla Çılgın Sayısal Loto ikramiye tutarlarında çok çılgın. 3 Ağustos Pazartesi yapılacak olan çekilişte büyük ikramiye 50 milyon TL.

2 numarayı doğru bilenler de kazanıyor

Süper Loto’da da ikramiyeler coşuyor! 2 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 Milyon TL. Ayrıca Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarında 6-5-4-3 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de kazanıyor!

15 farklı Kazı Kazan oyunu online oynanabilecek

Gerçekleştirilen bir diğer yenilik ise son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV’de yayınlanacak.

Online Kazı Kazan nasıl ve nereden oynanır? Büyük ikramiye ne kadar?

Yeni Kazı Kazan Oyunları 15 farklı oyun ile online olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşuyor! Kullanıcılar online olarak anında oynayıp anından kazanırken, toplamda 1.2 Milyon TL ortalama büyük ikramiye kazanma şansını yakalayabilecekler. Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye’de bir ilk yaşanacak, herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmak mümkün olacak.