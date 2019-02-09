Sayısal Loto sonuçları... Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto'da 9 Şubat çekişi yapıldı. Çarşamba ve Cumartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Sayısal Loto'nun 9 Şubat çekilişinde şanslı numaralar 03 - 13 - 32 - 44 - 46 - 49 oldu. 9 Şubat çekilişinde zengin olma hayali kuran vatandaşlar aradıklarını bulamadı ve 1.412.485,96 TL'lik ikramiye gelecek haftalara devretti. 5 bilen 108 kişi ise 5.509,05 TL'nin sahibi oldu. Sayısal Loto ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

03 - 13 - 32 - 44 - 46 - 49

6 bilen kişi sayısı : 1.devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.412.485,96 TL

5 bilen kişi sayısı: 108 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.509,05 TL

4 bilen kişi sayısı: 6.309 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 71,50 TL

3 bilen kişi sayısı: 112.366 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,20 TL

Sayısal Loto en çok çıkan numaralar

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto fiyatı ne kadar?

Sayısal Loto'nun kolon bedeli 1.5 TL'dir. Yukarıda da belirtildiği üzere, tek kolonda sıralanmış 1′den 49′a kadar sayılardan altı adet seçip işaretlemek suretiyle tek kolon doldurmuş olursunuz. Tek bilet üzerinde bu şekilde toplam 6 kolon mevcuttur. Kolonların altısını da tek seferde oynayarak kazanma ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Bu şekilde tüm bileti doldurursanız toplam 6 X 1.5 TL = 9 TL ödersiniz.

Sayısal Loto 6/49 1.5 TL

On Numara 1 TL

Şans Topu 5+1 1 TL

Süper Loto 6/54 2 TL

Sayısal Loto ne zaman çekilir?

Sayısal Loto Sonuçları resmi duyurusu her Cumartesi saat 21:30′dan sonra yapılır. Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 49 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz biletinizi sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz, aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Sayıların yatay değil dikey şekilde karalanması ideal olarak kabul edilir.

Sayısal Loto ikramiye ödeme merkezleri

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Sayısal Loto nedir?

Sayısal Loto : 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiye ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir.

Milli Piyango İdaresi'nden Sayısal Loto uyarısı

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Bilet ortaklığı mümkün mü?

Evet mümkündür! Bununla ilgili olarak, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere "Bilet ortaklığı, Piyango bileti üzerindeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder." Milli Piyango yetkilileri bilet üzerinde imzası olan kişi gelmedikçe ikramiyenin ödenmediğini de belirtmektedirler!

Sayısal Loto hakkında bilinmesi gerekenler

Sayısal Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekilişlerde kolonlar doldurulurken işaretlemeler dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Sayısal Loto için katılım sınırı yoktur. Katılımcılar istedikleri sayıda kolon doldurarak çekilişe katılım sağlayabilirler. Çekiliş kuponu aşırı ısıya karşı korunmalıdır. Çünkü kupon üzerinde bozulmalar meydana gelebilir. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolon altında bulunan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir.

Topların ağırlığı etkiliyor mu?

Sayısal Lotoda bazı sayıların birbirini sevmesinin ve küreden birlikte düşmesinin, belli modellerde belli rakamların gelmesinin nedeni ne? Sayısal Lotoda topların üstüne 1 yazmak ile 49 yazmak arasında kullanılacak boya miktarı açısından bayağı bir fark olması ve bunun yarattığı ağırlık, muhtemel nedenlerden biri… Tartışılan diğer olasılık, topların her hafta sekiz tüpten küreye aynı sırayla düşüp aynı yöne doğru karıştırılmaları… İşletme uzmanı Adam Fawer’ın ‘Olasılıksız’ adlı kitabında, bir bilardo oyuncusunun ıstakanın, topların ve masanın esnekliği, havadaki nem oranı, rüzgâr, topa vuruş açısı ve hızı gibi faktörlerin bilgisine eksiksiz olarak haiz olması halinde masadaki topların konumunun ne olacağını da tam olarak bilebileceğini anlattığını hesaba katarsak, sayısal lotoda kısmen de olsa bir anlam ifade ediyor! Sayısal Lotoda “topların üzerindeki yazı kabartmalarından dolayı çok cüzi de olsa bir ağırlık farkı oluşuyorsa, sonuçlar etkilenebilir!”