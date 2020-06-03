Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara ve Şans Topu gibi sayısal oyunlar ile diğer şans oyunları, yurt dışı kaynaklı yazılımlarla faaliyet gösterirken, Türkiye'de ilk kez MPİ tarafından yerli bilişim sistemi üzerinden sayısal oyunların oynatılmasına başlandı. Milli Piyango bünyesinde yapılan çekilişlerde, 1'den 49'a kadar 6 sayının tahmin edilmesine dayalı oyunlara, Sayısal Loto denir. Milli Piyango Dairesinin tarihte düzenlediği ilk şans oyunu olan Sayısal Loto, 6, 5, 4 ve 3 bilen sistemi şeklinde ilerler. Sayısal Loto internet üzerinden nasıl oynanır? Süper Sayısal Loto kuponu nereden, nasıl yapılır? Sayısal Loto'da dair her şey içeriğimizde.

Süper Sayısal Loto nasıl oynanır?

Süper Sayısal Loto, 1'den 49'a kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 6 farklı sayının seçilmesiyle oynanır.

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Süper Sayısal Loto’da kimler ikramiye kazanır?

Süper Sayısal Loto’da yapılan çekişte 6 bilen, 5 bilen, 4 bilen veya 3 sayıyı birlikte tahmin edenler ikramiye kazanma hakkını sahip olurlar.

Süper Sayısal Loto’da çekilişler ne zaman gerçekleştirilir?

Süper Sayısal Loto çekilişleri Çarşamba günleri 21:30’da ve Cumartesi günleri 21:15’te gerçekleştirilir.

Süper Sayısal Loto’da 1 kolon bedeli ne kadardır?

Süper Sayısal Loto’da 1 kolon bedeli 1.50 TL’dir.

Süper Sayısal Loto’da ikramiye kazancından vergi kesintisi var mıdır?

Süper Sayısal Loto’da ikramiye kazancından vergi kesintisi yoktur.

Süper Sayısal Loto oyunlarını hangi saat aralığında oynayabilirim?

Süper Sayısal Loto oyunlarını çekilişin gerçekleştirilmesinin ardından 00:00’dan itibaren başlayarak bir sonraki çekiliş günü, çekilişten 2 saat öncesine kadar oynayabilirsiniz.

Süper Sayısal Loto’da ikramiye kazancımı nasıl temin edebilirim?

Süper Sayısal Loto’da bir kolonda 20.000 TL’nin altındaki tüm ikramiye kazançlarınız Misli.com hesabınıza otomatik olarak yansıyacaktır. İkramiye kazançlarınızı Misli.com hesabınızdan banka hesabınıza anında aktarabilirsiniz.

Süper Sayısal Loto’da bir kolondaki 20.000 TL ve üstü kazancımı nasıl temin edebilirim?

Süper Sayısal Loto’da bir kolonda 20.000 TL ve üstündeki ikramiye kazançlarınız için Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği aşağıdaki prosedür uygulanmaktadır.

Sanal Bayiler tarafından, Milli Piyango İdaresi ile MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) arasında yapılan protokol hükümleri gereğince, bilet sahibinin kimlik tespitine yönelik olarak "İkramiye Ödeme Formu" üye tarafından doldurulur,Üye tarafından bu belgenin Misli.com'a iletilir,Bu belgenin Galatasaray - İstanbul Milli Piyango Şubesi’ne Misli.com tarafından ulaştırılması ve ödeme yapılabilmesi adına İdare'den onay alınır.

Bu prosedürlerin tamamlanmasının ardından, en geç 2 iş günü içerisinde bir kolon kazancı 20.000 TL ve üzerindeki ikramiye tutarları Misli.com üye hesabına aktarılmaktadır.

Sayısal Loto nasıl oynanır?

Milli Piyango tarafından her hafta iki kez düzenlenen çekiliş olan Sayısal Loto sayıların tahminine dayalı olan bir oyun türüdür. 1'den 49 sayısına kadar bir sayı kümesinden, 6 adet sayı tahmin ediliyor. Oynayan kişi bu kümeden istediği 6 sayıyı seçerek, Sayısal Loto oynayabiliyor. Örnek şu şekildedir. 8 - 13 - 18- 35- 40- 44.

Sayılar, bayilerde bulunan makinelerden otomatik olarak seçilebildiği gibi kişi kendi seçtiği sayıları, Sayısal Loto çekiliş tahmin kağıdının üzerine yazabilir.

Sayısal Loto'da kaç bilenlere ikramiye verilir?

Sayısal Loto oyununda, 6, 5, 4 ve 3 tane sayıyı doğru tahmin eden kişilere ikramiye ödenir. 6 sayıyı bilen kişiler, kaç kişi olurlarsa olsunlar (sadece 1 kişi olabilir) büyük ikramiye sahibi olurlar. Büyük ikramiye, Milli Piyangonun belirlemiş olduğu tutar kadardır. 6 bilen kişi çıkmadığı halde, belirtilen en yüksek miktar, bir sonraki haftanın çekilişine devredilecektir. 3 hafta üst üste 6 bilen kişi veya kişiler çıkmazsa, devredilen tutar sonraki haftanın 5 bilenleri arasında paylaşılacaktır.

Sayısal Loto kazanma taktikleri neler?

Matematik profesörlerinin yaptıkları araştırmalara göre Sayısal Loto'da 6 sayının tamamını bilme ihtimali 14 milyonda 1'dir. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayısının çıkma olasılığı ile yukarıda verdiğimiz sayıların çıkma olasılığı aynıdır. 49 sayıdan hangi sayılar seçilirse seçilsin, tüm ihtimallerde tutma olasılığı aynıdır.

Fakat yapılan araştırmaya göre, sayıların ardışık olarak gelmesinin mümkün olmadığıdır. 1,2 3 veya 25, 26, 27 sayıları şuana kadar üst üste çıkmadı. Bu tüm ardışık sayılarda geçerlidir. Aynı şekilde iki ardışık sayının aynı anda çıkma olasılığı diğer ihtimallerle aynı olsa bile şuana kadar pek görülmemiştir.

Sayısal Loto'da 6 bilmek mümkün mü?

Sayısal Loto ülkemizde 1996 yılında oynanmaya başlanmıştır. Ancak bu oyun sadece ülkemizde değil, dünyanın hemen her yerinde oynatılır. Oyunun dünya genelinde popüler olması, hakkında çeşitli araştırmaların yapılmasına neden olmuştur. Günümüze kadar pek çok Matematikçi Sayısal Loto üzerinden kazanç elde etmenin olasılığı üzerinde çalışmalar yapmışlardır.

Sayısal Loto'da 6 sayısının bilmek, ihtimallere göre düşük olsa bile, imkansız değildir. Oynayan kişi sayısına bakıldığından, bunun düşük olduğunu kabul etmek gerekir. Yine de 6 bilmenin imkansız olmadığı bilinmelidir. Oynarken, Matematik hesabı yapmaktan daha çok hissedilen sayılara yönelmek daha mantıklı kabul edilebilir.

Sayısal Loto hangi günler çekilir?

Diğer şans oyunlarının aksine Sayısal Loto haftada 2 kez oynanan bir oyun türüdür. Oyuncular, haftanın Çarşamba ile Cumartesi günleri olan çekilişlerine yönelik, diledikleri zaman Sayısal Loto oynayabilirler. Çekiliş zamanları Çarşamba ve Cumartesi akşamları saat 21.30'dan sonrasındadır.

Sayısal Loto kazanmak için ne yapılabilir?

Birçok Sayısal Loto oyuncusu, İnternet ortamından oyunda kazanma olasılıkları üzerinde araştırmalar yapabilirler. Bu araştırmalar genellikle çekilişten kazanç elde etmek içindir. Elbette olasılık her daim vardır ancak daha çok hisle oynanması tavsiye edilen bir oyundur. Bunun yanında, yapılacak birçok şey vardır.

- Daha önce çıkan sayılar oynanmamalıdır. Bu sayıların bir kez daha çıkması çok düşük bir ihtimaldir.

- Mümkün olduğu kadar 3 ve üzeri ardışık sayılar seçilmemelidir.

- Tüm sayılar çift veya tek olmamalıdır.

- Sayılar mantıklı seçilmelidir. Mantıklı seçilen sayılar, diğer ihtimallere göre çıkma olasılığı yüksek olanlarıdır. Örneğin; 8, 17, 25, 30, 38, 44.



