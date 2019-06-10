Savunmada Kartal operasyonu

Kara Kartal’da yönetim, yeni sezon öncesinde özellikle savunma hattında büyük bir operasyona imza atmayı planlıyor. Takımın başarılı stoperi Domagoj Vida’nın yanına deneyimli bir stoper almayı planlayan yönetim, bu doğrultuda listeye Portekiz’den yeni bir isim ekledi. Siyah- Beyazlılar’ın Portekiz Ligi ekiplerinden Braga’nın Brezilyalı stoperi Pablo Santos’un peşinde olduğu ortaya çıktı. Portekiz’in ünlü gazetelerinden A’Bola’nın haberine göre Siyah-Beyazlılar’ın, 27 yaşındaki savunmacıyı takip ettiği ve teklif hazırlığında olduğu ifade edildi. Braga’ya geçen sezonun başında Maritimo’dan transfer edilen Santos, kulübüyle 25 maça çıkıp 3 gollük performans sergilemişti.

Beşiktaş’a gitmek istiyor

Siyah-Beyazlılar, sağ bek transferi doğrultusunda gözünü Başakşehir’in başarılı oyuncusu Junior Çaiçara’ya çevirmişti. Takımın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda çalışmalarına başlayan yönetim, menacerler aracılığıyla futbolcunun kulübü Başakşehir’den bonservis için talep ettikleri rakamı sordu. İstanbul temsilcisinden gelecek cevabı beklemeye başlayan Beşiktaş Yönetimi’ne, Brezilyalı futbolcudan da şimdiden olumlu geri dönüş yapıldığı kaydedildi. 30 yaşındaki futbolcunun, kariyerindeki çıkışta önemli payı bulunan Abdullah Avcı’yla çalışmaya devam etmeyi istediği belirtildi.