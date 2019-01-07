'Krav Maga’nın Maradona’sı Türkiye'de

Ses getiren bir oluşumla Krav Maga’nın Türkiye’de yaygınlaşması adına dev bir adım atan ‘Selfdefence İstanbul’dan dev organizasyon...

KRAV MAGA (Savunma Eğitimi) tarihinin yaşayan efsanelerinden, ‘Krav Maga’nın Maradona’sı’ olarak bilinen Avi Nardia, Selfdefence İstanbul farkıyla Türkiye’ye geliyor.

Geliştirdiği özel tekniklerle minimum güç harcayarak maksimum zarar elde edebilen ve bu tekniğiyle özellikle kadın ve çocukların kendini savunmaları konusunda çığır açan Nardia, ayrıca anti terör uzmanı olarak dünyadaki birçok elit askeri birliğe de yakın dövüş alanında eğitim verdi.

Selfdefence İstanbul’un organizasyonuyla İstanbul’a gelen Avi Nardia, 8 Ocak’ta Selfdefence İstanbul’un Osmanbey’de yeni açılan salonunda saat 19.00’da savunma teknikleri üzerine detaylı bir Krav Maga semineri verecek. Ülkenin çeşitli yerlerinden Krav Maga meraklıları şimdiden bu dev organizasyona yerini ayırtmaya başladı.

Self Defence Istanbul, FDKM desteği ile Türkiye’de 2018'de Serdar Üsküplü tarafından kurulmuştur. Yaş, cinsiyet ayrımı olmadan kendini savunabilmeyi. Öncelikle kendinize ve sevdiklerinize yapılan herhangi bir saldırıya karşı korumayı. Savunma durumundan olabildiğince çabuk şekilde saldırıya geçmeyi. Doğal reflekslere güveni ve pratik yapılarak geliştirilmesini amaçlar.