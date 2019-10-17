‘Savaşmamız gerekecek'

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Coachu Zeljko Obradoviç, Baskonia maçı öncesi kazanmak zorunda olduklarını belirterek, “Yaptığımız kötü başlangıç ve kaybettiğimiz iki maçın ardından, bu mücadelede tekrar öz güvenimizi kazanacak bir oyun oynayabilmeli ve bunun için de nasıl oynamamız gerektiğinin farkına varabilmeliyiz. İhtiyacımız olan, ilk saniyeden son ana dek savaşmak olacak. Karşımızda harika takım yapısına sahip bir rakip olacak. Maçı kazanabilmek için her zaman olduğu gibi sert bir basketbol oynamalı ve mücadelenin başından sonuna dek konsantrasyonumuzu koruyabilmeliyiz” diye konuştu.