Savaşın galibi Sinisa Mihajlovic!

Uzun yıllar İtalya Ligi’nde forma giyen ve Serie A’da Bologna’nın hocalığını yapan Sinisa Mihajlovic, 5 aydır lösemi hastalığıyla mücadele ediyordu. Bu süreçte tedavisi için sık sık hastaneye yatan Mihajlovic, 29 Kasım’da sonunda bu acımasız hastalığı yenmeyi başardı.

Geçtiğimiz pazar günü de takımının başında Napoli’yi deplasmanda 2-1 yenmenin mutluluğunu yaşayan Sırp teknik adam, “Bu adi hastalığı yenmek için sabır gerekiyor. Ben hiçbir zaman kahraman gibi hissetmedim, sıradan bir adamım. Artık sabır benim için bir hediye” diye konuştu.