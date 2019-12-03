Savaşın galibi Sinisa Mihajlovic!

5 aydır kanser tedavisi gören Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, 29 Kasım’da sonunda bu acımasız hastalığı yenmeyi başardı.

03 Aralık 2019, Salı 06:02
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Savaşın galibi Sinisa Mihajlovic!

Uzun yıllar İtalya Ligi’nde forma giyen ve Serie A’da Bologna’nın hocalığını yapan Sinisa Mihajlovic, 5 aydır lösemi hastalığıyla mücadele ediyordu. Bu süreçte tedavisi için sık sık hastaneye yatan Mihajlovic, 29 Kasım’da sonunda bu acımasız hastalığı yenmeyi başardı.

Geçtiğimiz pazar günü de takımının başında Napoli’yi deplasmanda 2-1 yenmenin mutluluğunu yaşayan Sırp teknik adam, “Bu adi hastalığı yenmek için sabır gerekiyor. Ben hiçbir zaman kahraman gibi hissetmedim, sıradan bir adamım. Artık sabır benim için bir hediye” diye konuştu.

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