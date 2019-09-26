Savaşçı samuray yenilendi

Japon üretici Mazda, orta sınıfta yer alan amiral gemisi 6 serisine küçük dokunuşlar yaparak yeniledi. Mazda’nın, “Ustalardan esinlendi” sloganıyla tanıttığı Mazda6, yapılan iyileştirmelerle daha da olgunlaştı ve neredeyse mükemmel haline yaklaştı.

Markanın yeni Mazda6 olarak adlandırdığı model Eylül ayında Türkiye’de piyasaya sunulacak. Yeni aracın fiyatı da şimdiden açıklandı. Mazda, 6 modelini Türkiye’de 271 bin TL fiyatla satacak.

Tasarımdaki farklar detaylarda gizli

Dışta, önde ızgara içerisindeki tasarım, sis farı yuvaları ve tamponlar yenilenmiş. Değişiklikler ilk bakışta hemen fark edilemese de güncel modelle yeni model yan yana konulduğunda detaylardaki nüanslar görülebiliyor.

Yatay çubuklu ızgara yerini, bal kovanı tarzında bir ızgara tasarımına bırakmış. Yeni arka tamponun yanı sıra daha büyük egzoz çıkışları kullanılarak bu sedanda güçlü duruşa vurgu yapılmış.

2012 yılından beri sürekli güncellenen ve iyileştirilen Mazda6’nın iç mekanında kaliteli malzemeler, şık formlar ve kusursuz işçilikle buluşmuş. MZD connect multimedya sistemi artık Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu.

Motorlar iyileştirilmiş

Mazda6’nın 2 benzinli ve 1 dizelden oluşan motor ailesinin tamamı gözden geçirilmiş, en yeni regülasyonlardan olan WLTP ve RDE’ye homologe edilmiş. Ayrıca SRC sistemiyle donatılan motorlar Euro 6d temp emisyon normunu da karşılar hale getirilmiş.

Türkiye’ye 2,0 lt 165 HP’lik benzinli motorla gelecek olan Mazda6’da Skyactiv teknolojisinin tüm elemanlarına yer verilmiş. Süspansiyon geometrisi geliştirilmiş ve şasi rijitliği artırılmış. Tüm bu iyileştirmeler daha sessiz ve konforlu sürüşe imkan tanıyor. Mazda’nın i-Activesense olarak adlandırdığı güvenlik teknolojilerinde de günümüzün gereklilikleri olan radarlı adaptif sürüş kontrolü, 360 derece kamera, trafik işareti algılama ve adaptif LED farlar yer alıyor.





100. yıla özel 100 Bentley

Bentley 2019’daki yüzüncü yıl dönümüne yaklaşırken, Mulliner tasarımcıları olağanüstü İngiliz otomotiv tarihinin son 99 yıllını yansıtan yeni Mulsanne W.O. Edition’ı yarattılar.

Yeni Bentley, Britanya’da otomobil sektörünün “altın çağı” olarak tanımlanan bir dönemde üretilen 8 Litre’den tasarım izleri taşıyor. Sadece 100 otomobilden oluşan bu özel seri, Mulliner tarafından el işçiliğiyle üretilecek.





Detroit fuarı artık daha sıcak

NAIAS Detroit Otomobil fuarı, ilk kuruluşundan bu yana hep sene başında, Ocak ayının dondurucu soğuğunda düzenlenirdi. Bu yıl Las Vegas’taki CES teknoloji fuarına şovunu kaptıran Detroit, 2019’da son kez Ocak ayında düzenlenecek, 2020 yılından itibaren de sıcak yaz aylarına transfer olacak.

​Mercedes’in ardından BMW’nin de artık katılmayacağını resmi olarak açıkladığı Detroit fuarı, bakalım 8 Haziran 2020’de kapılarını açtığında, tekrar eski popülaritesini yakalayabilecek mi?