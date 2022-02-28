Ankaragücü'ne Spor Toto Süper Lig 'in 26. haftasında 1-0 mağlup olan Erzurumspor'da kaptan Aykut Demir'in karşılaşma öncesindeki hareketi büyük tepki çekti.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya "Savaşa hayır" tişörtleri giyerek tepki gösteren Erzurumsporlu futbolculara takım kaptanı Aykut Demir katılmadı. "Savaşa hayır" tişörtü giymeyen deneyimli futbolcuya sosyal medyada tepki yağdı.

Savaşa karşı gösterilen hassasiyet konusunda tüm takımın giydiği tişörtün bir tek Aykut Demir’in üzerinde olmaması sosyal medyada da gündem oldu.

'TİŞÖRTÜ GİYMEK İÇİME SİNMEDİ'

Futbol Anadolu'ya açıklamalarda bulunan Aykut Demir, "Ortadoğu coğrafyasında hergün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunu yapıyorlar. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi. Giyseydim içim rahat etmezdi. Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum. Masum insanların acılarını paylaşıyorum" ifadelerini kulalndı.

Aykut Demir kimdir?

1988 yılında Hollanda’da dünyaya gelen ve futbola bu ülkede başlayan Aykut Demir, 2009 yılında 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Gençlerbirliği’ne geldi. Burada 4 yıl oynadıktan sonra 2.9 milyon Euro’ya transfer edilen Aykut, U17’lerden itibaren bütün Türk Milli takımlarında forma giydi. Aykut Demir, silah merakı ve milliyetçi duygularının kabarık olması nedeniyle arkadaşlarının kendisine ‘komando’ dediğini söylemişti.