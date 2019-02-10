Fenerbahçe Atletizm Şubesi Antrenörü Savaş Gökçe, “Türkiye’nin gelecekteki 10 yılı Esra ve Rümeysa olacaktır. Elimizdeki verilere baktığımızda 2020’ye gidebileceğimizi düşünüyorum. 2024’te de final ve madalya hedefimiz kesinlikle olacak” dedi.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'na damga vuran Fenerbahçe Atletizm Şubesi’nde antrenörlerinden Savaş Gökçe, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Sporcularından Esra Yılmaz ve Rümeysa Ökdem’in çok özel sporcular olduğunu belirten Gökçe, “Esra Yılmaz, ortaokulda yetenek taramaları sonucunda keşfedilmiş bir sporcu. Atlamalara karşı özel bir ilgim var. Esra’nın da fiziksel özellikleri Türkiye standartlarında iyi olduğunu düşünüyorum. Testler sonucunda da motorik özellikleri müthiş çıktı. Bu sonuçlar sonrasında da 'Bu kız geleceğin üç adımcısı' diyerek onu çalıştırmaya başladım. Bu noktalara geleceğimi önceden biliyorum. Bunu daha ileriye de taşıyacağız. Türkiye’de olimpiyatlarda madalyaya gidecek bir isim onun ismi Esra Yılmaz’dır. Yıllardır tecrübe edindiğim bu branşta şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, Esra bu branş için biçilmiş bir kaftan” diye konuştu.

“Rümeysa’yı eşim keşfetti”

Yüksek atlama 1.81’lik rekorunu geçtiğimiz günlerde 1.82 ile geçerek 25 yıllık rekoru kıran Rümeysa Ökdem’i eşinin keşfettiğini belirten Gökçe, “Rümeysa Ökdem zor bir kızdı. Benden çok eşimin inandığı bir sporcu. Eşim sürekli beden eğitimi derslerinde gözlemlediği için ‘Bu da çok yetenekli’ dedi ve bana zorla işledi. Beden eğitimi öğretmenleri bazen çok iyi gözlemliyor. İki sporcumuzun başarısıyla benim kadar eşim de gurur duyuyor” şeklinde konuştu.

“2024’de madalya hedefimiz var”

Esra ve Rümeysa Türkiye’de olimpik standartlarda bu iki branşı taşıyabilen iki sporcu olduğunu vurgulayan Gökçe, "Spor Genel Müdürlüğümüzün bir projesi var. Olimpiyatlara basamaklı olarak yaş yaş olarak nasıl gidilir diye. Bunu Türkiye’de sadece Esra ve Rümeysa yaparak yoluna devam ediyor. 2020 ve 2024 olimpiyatlarında üç adım atlamada yarışan hiç bayan sporcumuz yok. Yüksek atlamada da bir sporcumuz var. Esra ve Rümeysa emin adımlarla devam ediyor. 2020’ye gidebileceğimizi düşünüyorum. Veriler bunu gösteriyor. Ama 2024’de final ve madalya hedefimiz kesinlikle olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Ben ve sporcularım bu şekilde devam edersek Türkiye’nin gelecekteki 10 yılı Esra ve Rümeysa olacaktır. Türkiye’nin en iyi kulübü olan Fenerbahçe'de en iyilerle çalışıyor. Biz de en iyi olmak zorundayız. Ciddi yatırımlar yaparak bizi olimpiyatlarda görmek istiyorlar. Biz de başarılı bir yoldayız” ifadelerini kullandı.

“Kulüp bize ciddi yatırımlar yapıyor”

Fenerbahçe’nin amatöre verdiği destekten çok mutlu olduklarını belirten Gökçe, şunları söyledi:

“Kulüp bize her anlamda destek veriyor. Sporculara yeri geldiğinde bizden çok inanıyorlar. Tesislerimizin imkanları çok iyi. Topuk Yaylası inanılmaz. Performanslarımızın kilit noktasında Topuk Yaylası’nın yattığını düşünüyorum. Spora kazandırılmış ender tesislerden birisi. Amatöre ciddi yatırımlar yapılıyor. Ali başkanımıza verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ediyorum.”

İHA