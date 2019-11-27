Satrançta Red Bull Chess Masters’ın kazananı Marmara!

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklığıyla düzenlenen Red Bull Chess Masters 2019 nefes kesti. 7 bölgeden gelen Türkiye’nin en iyi 32 satranç sporcusu hem rakibi hem de zamanı mat etmek için 8.5 saatlik büyük bir mücadele sergiledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle tarihi ve özel bir mekan olan Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’te gerçekleştirilen organizasyonda şampiyonluk altın puan maçına kaldı.

Aliakbarov kupayı getirdi

Büyük bir çekişmeye sahne olan finalde Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi takımları kozlarını paylaştı. İki turun da eşitlikle noktalandığı finalde kazananı, Anar Aliakbarov-Umut Erdem Gündüz mücadelesi belirledi. Süre avantajını iyi kullanan Aliakbaraov, Marmara Bölgesi’ne şampiyonluğu getirdi.

İlki geçen sene yapılan Red Bull Chess Masters’ta Ataberk Eren, Halit Kaan Kesgin, Anar Aliakbarov ve Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu’ndan oluşan Marmara Takımı, şampiyonluk unvanını Akdeniz Bölgesi’nden devraldı.

Elemelere 2 bin kişi katıldı

15-70 yaş arasındaki Türkiye’nin en iyi satranç sporcularının yarıştığı Red Bull Chess Masters’ta heyecan 7 Kasım’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Doğu Anadolu Bölgesi elemeleriyle başlamıştı.

Sırayla tüm bölgelerde gerçekleştirilen elemelere yaklaşık 2 bin sporcu katıldı, organizasyon şölene döndü.

Sekizinci takım ise özel bir turnuva ile belirlendi. Premium Chess tarafından özel olarak tasarlanan online satranç platformu üzerinden oynanan elemeler sonunda karma bir takım eklendi.

‘Dünya çapında bir organizasyon’

Marmara Bölgesi Takımı’na şampiyonluğu getiren son maçın kazananı Anar Aliakbarov finalin ardından konuştu.

Aliakbarov, “Red Bull Chess Masters çok keyifli bir turnuva. Bu önemli organizasyonda bu kadar kuvvetli rakipleri geride bırakarak şampiyon olmak tarifsiz bir mutluluk. Oldukça gergin geçen bir son maç oynadık. Kazanan taraf olduğumuz için çok mutluyum” açıklamalarında bulundu.

Final canlı yayınladı

Bölge elemelerinde olduğu gibi İstanbul’da oynanan büyük final de Emre Hasgüleç ve Sabri Can Onay Yontar’ın sunumuyla Satranç Medya Youtube hesabından canlı yayınlandı. Nefes kesen final karşılaşmasına ilgi oldukça büyüktü.

Tulay: Red Bull’a teşekkürler

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Amacımız satrancın ulaşılabilir olduğunu göstermekti. Red Bull’a da verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Şampiyon Marmara Takımı’na da en büyük tebrikleri yolluyorum” diye konuştu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Red Bull’un desteği ile gerçekleştirilen Chess Masters’ın, Türkiye satrancına yeni bir soluk kattığını ifade etti. Organizasyonun çok ses getirdiğini kaydeden Tulay, “Bölgelerin en iyi satranç oyuncularını çok farklı bir formatla bir araya getiriyoruz. Amacımız satrancın ulaşılabilir olduğunu göstermekti. Bu turnuva ile bunu gerçekleştirdik” dedi.

‘Hamleler güzele, doğruya, iyiye...’

Red Bull ile iş birliklerinin devam edeceğini ve satrancı her platformda daha yukarılara taşımak için güzel ve etkili çalışmalara imza atacaklarını belirten Gülkız Tulay, “Red Bull’a verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Turnuvaya başvuran ve elemelerde yer alan yaklaşık 2 bin ve finale kadar gelen 32 oyuncuyu tebrik etmek istiyorum. Şampiyon olan Marmara Bölgesi Takımı’na ve oyuncularına ise en büyük tebrikleri yolluyorum. Hamlelerimiz hep güzele, doğruya ve iyiye doğru olsun” ifadeleri kullandı.