Satrançta Nasıl Kazanılır? Mat Şekilleri Ve Mat Taktikleri

Satrançtaki amaç, iyi bir strateji kurmak ve rakibi bu strateji doğrultusunda yenmektir. Ana amacın; rakibi, şah mat etmek olduğunu söylemek mümkündür. Bunun içinse, iyi bir strateji geliştirerek oyuna başlamak ve her bir adımı dikkatle atmak önemlidir.

Satrançta Nasıl Kazanılır?

Satrançta, oyun içerisinde; rakibin şahının, farklı bir taş tarafından tehdit edilebildiği durumlar olur. Bu durumda, şahın bu tehditten kaçamadığı durumlardaysa; şah mat olur. Böylelikle, oyun; ilgili kişinin aleyhine biter. Fakat şah mat kurgusu, çok büyük bir hazırlık gerektirmektedir.

Satrançta Başarılı Olmanın ve Oyunu Kazanmanın Sırları

Bir satranç oyununu kazanmak için, bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar, belli başlı başlıklar halinde özetlenebilir.

Satrançta İyi Açılış Hamleleri Yapmak

Satrançta ilk hamlelerin amacı, oyuna iyi başlayarak; tahtada hakimiyet kurmaktır. Oyunda, tahtanın en önemli bölgesiyse; merkezidir. Taşlarınız ile merkezi kontrol edebilirsiniz. Oyuna başlar başlamaz, oyunun yönünü belirleyen taraf da siz olabilirsiniz. Bundan dolayı, iyi açılış hamleleri yapmaya dikkat edilmelidir.

Satrançta Taşları Rakibe Karşılıksız Olarak Vermemek

Satrançta, taşları karşılıklı olarak almak ve vermek; satrancın doğal bir yönü olsa da, birbirine eşdeğerde olan taşları değiştirmelisiniz. Pek çok oyuncu, bu hatayı yapar. Genellikle taşlarını ve erlerini, bütünüyle karşılıksız olarak; rakibe basitçe verdikleri için oyunu kaybederler. Öte yandan; rakibin karşılıksız olarak terk edeceği taşların tamamını da, ele geçirmelisiniz. Fakat bazı hamleleri yaparken, tuzaklara karşı tetikte olmak da gerekir.

Taşları Doğru Anda Doğru Yerde Konuşlandırmak

Oyun içerisinde, rakibin şahına ulaşmadan önce; taşları, saldırıya geçmeleri için, en optimum pozisyonlara yerleştirmek gerekir. Bu durum; pek çok seçeneğe açık olarak, oyuna dahil olmuş satranç taşlarının olmasını sağlar.

Taşların doğru anda, doğru yerde kullanımına dikkat edilmelidir. Erler, önlerindeki karelere hâkim olur. Atlar ise, en çok tahtanın tam merkezinde faydalı olur. Filler, uzun çaprazlarda; çok daha güçlüdürler. Kaleler ise, merkezde ya da açık hatlarda konuşlandırıldıklarında; oldukça etkin olurlar. Vezir de, her an olaylara müdahale edebilmeye hazır olmalıdır.

Satrançta Oyun Boyunca Şaha Yönelik Hücum Geliştirmek

Satrançta, çoğu zaman rakibi; tek bir taşla şah mat edebilmek, mümkün olmayacaktır. Genelde, pek çok taşın uyumlu hâlde işbirliği yapması ile; rakibi şah mat etme imkânı oluşur. Çoğunlukla bir taşla rakip şahı tehdit etmeniz gerekir. Bunu yaparken, rakip şahın tehdit eden taşı alabilmesini önlemek içinse; diğer bir taşla, tehdit eden taşı savunmak gerekecektir. Bazen rakibin savunmasını aşmak için; feda edebileceğiniz başka taşlara da, ihtiyacınız olacaktır.

Şahın Emniyetine Azami Önem Göstermek

Bazı durumlarda oyuncular, rakibinin şahına fazla odaklandıklarından; kendi şahlarının emniyetine dikkat etmezler. Fakat diğer oyuncu da hamle yapmakta ve sizin şahınıza saldırmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla, rakibin yaptığı her bir hamlenin oluşturacağı tehditlerin farkında olunmalıdır. Şahın güvenliğinden emin olmak içinse, şahınızı; onu savunabilecek erlerin devamlı arkasında konuşlandırmak, mantıklı olacaktır.

Satrançta Mat Çeşitleri ve Taktikleri

Satrançta, 25 çeşit mat biçimi bulunur. Önemlilerine; Arap matı, Blackburne matı, Boden matı, Damiano matı, Anderssen matı, Anastasia matı, arka yatay ve koridor matı; örnek verilebilir.

Arka yatay ve koridor matında; piyonları tarafından engellenmiş şah, mat olur. Bu takrik, koridor matı olarak da bilinmektedir. Anastasia matında; kale, dikeyden şah çekerken; şahın da kaçış karelerini, at kontrol eder. Anderssen matında; piyon tarafından korunmuş kale, arka yatay matı yapar.

Çok kullanılan arap matında; at tarafından korunan kale, rakibin şahını tahtanın köşesinde mat edecektir. Blackburne matında; iki fil ve burada at ile rok atmış şah mat edilir. Boden matında; fil, şah çekerken; diğer fil ve rakibin taşları ise, şahın kaçışına engel olur. Damiano matındaysa; piyon tarafından korunan vezir, rakibin şahını mat edebilecektir.



