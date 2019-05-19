Satrançta küçük ve yıldız takımların şampiyonluk yarışı başladı

Türkiye’nin dört bir yanından 42 takımının katıldığı, 12 yaş altı genel ve kadınlar, 18 yaş altı genel ve kadınlar olmak üzere 4 kategoride toplam 199 sporcunun mücadele ettiği Şampiyona’nın ilk hamleleri Çorum'da yapıldı. 9 tur sürecek ve tüm masaları canlı yayınlanan Şampiyona, 23 Mayıs Perşembe günü sona erecek.

Anitta Otel’de düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası’nın ilk turu protokol üyelerinin sembolik açılış hamleleriyle başladı. Şampiyonanın açılış töreni; Çorum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Asbaşkan Fatih Maden, Çorum İl Temsilcisi Hasan Özer Gökmen, sporcular, velileri, antrenörler ve il protokolünden çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

“KÜÇÜKLER VE YILDIZLAR TAKIM ŞAMPİYONASI’NI EN ÖNEMLİ FAALİYETLERİMİZ ARASINDA GÖRÜYORUZ”

Satranç ailesi olarak her yıl uygarlığın başkenti, medeniyetler beşiği Çorum’da buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Büyükustalarımızın antrenör olarak görev aldığı, dünya şampiyonlarımızın hamle yaptığı Takım Şampiyonamızın coşkusu her yıl katlanarak artıyor. Küçükler ve Yıldızlar Takım Şampiyonası’nı da en önemli faaliyetlerimiz arasında görüyoruz. Satranç sporunun gelişmesinde de yerel yönetimlerin katkısını da çok önemsiyoruz. Çorum ilinin satranç sporuna verdiği katkı bizi ayrıca mutlu ediyor. Çorum Belediyesine, Çorum Valiliğine, İl Müdürlüğümüze ve destek veren herkese teşekkür ediyorum.

Aynı zamanda ulusal birlik ve bağımsızlığımız adına son derece özel bir bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz. Bu onurlu ve mutlu günü bize armağan eden, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygı ve hürmetle eğiliyoruz. Ruhları şad olsun. Milli mücadelemizin, 100’üncü yıl dönümü kutlu olsun.”

"TSF’NİN TÜM FAALİYETLERİNDE MADDİ MANEVİ HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Fiziki başarının spor ahlakı ile bağdaşması gerektiğini söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, “Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonasını dördüncü kez Çorum’da düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Müsabakalarda hak edenler kazansın” ifadelerini kullandı. Hamle yapan çocukların arasından ileride dünya şampiyonlarının çıkacağını söyleyen Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da, “Hepinizi Çorum Belediye Başkanı adına selamlıyorum. Şehrimize hoş geldiniz. TSF’nin tüm faaliyetlerinde maddi manevi yanlarında bulunacağımızı paylaşmak istiyorum” diye konuştu.



