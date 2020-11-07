Satrançta hedef 1 milyon lisanslı sporcu

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), "1 milyon lisanslı sporcu" hedefine ulaşmak ve pandemi döneminde olumsuz etkilenen satranç kulüplerine destek vermek için "Lisans Kampanyasını" hayata geçiriyor. Bugün başlayan kampanya kapsamında, bir kulüp adına çıkartılacak her bir yeni lisans için ilgili kulübe 5 TL ödenecek. Kampanya, toplam 50 bin lisanslı sporcuya ulaşınca son bulacak.

GÜLKIZ TULAY: SATRANÇ KULÜPLERİMİZ DAHA GÜÇLÜ OLACAK

"Satranç ailemizin en önemli paydaşı olan satranç kulüplerimiz ile beraber 1 milyon lisanslı sporcu hedefine kısa sürede ulaşacağız" diyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, lisans kampanyasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Satranç sporunu yaygınlaştırmak, tabana yaymak ve bilinirliğini arttırmak için birçok proje ve etkinliğe imza atıyoruz. Etkinliklerimize, projelerimize ve çalışmalarımıza pandemi döneminde de ara vermedik ve en etkin federasyonların başında yer aldık. Biz durmadan çalışıyor, satranç sporu için mücadele ediyoruz. Bu süreçte bizim en önemli destekçilerimiz, başta satranç kulüplerimiz olmak üzere her ferdiyle büyük satranç ailemiz oldu. Şimdi pandemiden dolayı ertelediğimiz 1 milyon lisanslı sporcu hedefine satranç kulüplerimiz ile beraber ulaşacağız. Kampanya kapsamında kulüplerimizin sporcu sayılarını arttırırken bir yandan da onlara maddi destek sağlayacağız. Satranç kulüplerimizin güçlerine güç katacağız. Kulüplerimize elimizden gelen desteği vererek, pandemi döneminde en az zararla çıkmaları için uğraşıyoruz. Bu süreçte 150 eğitim kulübümüze bin TL'lik maddi destek, temassız ateş ölçer ve maske desteğinde bulunduk. Federasyonumuzun iktisadi işletmesinden yapılan alışverişlerden kampanyamıza dahil olan kulüplerimize puan biriktirme usulüyle de destek olmaya devam ediyoruz. Satranç sporumuzun geleceğini daha güçlü kılmak, ulusal ve uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atmak için bizim en büyük gücümüz satranç kulüplerimiz. Satranç sporunun birleştirici gücü ve bir olmanın verdiği güzellikle hep birlikte nice güzel kampanyalara imza atmaya devam edeceğiz."

DHA