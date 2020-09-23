Satrançta Büyükustalar Kaz Dağları’nda hamle yaptı

2003 Türkiye Satranç Şampiyonu Büyükusta (GM) Kıvanç̧ Haznedaroğlu ile 2012 Türkiye Kadınlar Satranç̧ Şampiyonu Kadın Büyükusta (WGM) Kübra Öztürk Örenli, dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı Kaz Dağları Ayazma Milli Parkı’nda “Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap” “sloganıyla bir araya geldi. Bayramiç Satranç Spor Kulübü’nün satranç sporunu yaygınlaştırmak ve Kaz Dağları Ayazma Milli Parkı’nın tanınırlığını arttırmak amacıyla gerçekleşen Ayazma Büyükustalar Buluşması etkinliği iki gün sürdü. Etkinliğin ilk gününde Büyükustalar, Bayramiç Belediyesi önünde kalabalık bir katılımla simultane gösteri düzenledi. Büyükustaların deneyimlerini paylaştığı söyleşinin ardından kitap imzalama törenine geçildi. Ayazma Büyükustalar Buluşması’nın ikinci gününde de Ayazma Mili Parkı’nda simultane gösteri yapıldı. Mitoloji hikayelerine göre, Afrodit, Hera ve Athena arasında dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı alanda bu kez satranç sporcuları vardı. Kıvanç Haznedaroğlu ve Kübra Öztürk Örenli, Kazdağıları Ayazma Milli Parkı’nda da simultane gösteri yaptı. Gösterinin ardından izleyiciler iki Büyükustanın özel karşılaşmasına tanıklık etti.

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU BAŞKANI TULAY: PANDEMİ DÖNEMİNDE DE EN AKTİF FEDERASYONUZ

‘Sokakta Satranç Var’ projesi ile satranç sporunu Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştırmaya ve özel etkinliklerle farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyleyen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Pandemi döneminde dahi Türkiye Satranç Federasyonu olarak faaliyetlerimize ara vermeden devam ettik. En aktif federasyonlardan biri olduk. En büyük destekçilerimiz de sporcularımızdan velilerimize, il ilçe temsilcilerimizden antrenör ve hekimlerimize kadar büyük satranç ailemiz oldu. Okullar açılmadan bir hafta önce hayata geçirdiğimiz projeye Türkiye’nin dört bir yanından muhteşem bir ilgi gösterildi. Bayramiç ilçesinde ve Kazdağları’nda gerçekleşen Ayazma Büyükustalar Buluşması kaymakamımızdan belediye başkanımıza, sporcularımızdan Bayramiç halkına kadar herkes tarafından büyük bir ilgi ile takip edildi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

KADIN BÜYÜKUSTA ÖZTÜRK: SATRANÇ HER YERDE!

Verimli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Kadın Büyükusta Kübra Öztürk Örenli, “Sokakta Satranç Var etkinliği için buluştuğumuz Ayazma’da hem keyifli hem verimli bir etkinlik gerçekleştirdik. Pandemi koşullarında, doğada da satranç sporunun yapılabilirliğini gösterdik. Maske, mesafe ve hijyene dikkat ettik. Her yerde, her koşulda bir satranç tahtanız varsa mücadeleye devam edebilirsiniz. Umarım bu etkinliğimiz satranç sporuna fayda sağlamış, çoğu gencimize de örnek olmuştur” şeklinde konuştu.

2003 TÜRKİYE SATRANÇ̧ ŞAMPİYONU HAZNEDAROĞLU: BAYRAMİÇ VE AYAZMA SATRANÇ OYNAMAK ADINA MÜKEMMEL BİR YER

Etkinliğe dahil olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten 2003 Türkiye Satranç̧ Şampiyonu GM Kıvanç̧ Haznedaroğlu, “Doğanın içinde satranç, satrancın içinde doğa var. Bayramiç ve Ayazma satranç oynamak adına mükemmel bir yer. Herkesi buraya satranç oynamaya davet ediyorum” dedi.

Büyükustalar Kıvanç Haznedaroğlu ve Kübra Öztürk, Bayramiç Satranç İlçe Temsilcisi Serkan Aydın, Bayramiç Satranç Spor Kulübü antrenörleri Levent Varol ve Ömür Köse ile birlikte Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun’u ve Mehmet Akif Ersoy Müzesi’ni de ziyaret etti.

DHA