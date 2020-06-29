Satrançta antrenör gelişim seminerlerine çevrimiçi devam edilecek

Türkiye Satranç Federasyonu, 1’inci ve 2’nci Kademe Antrenör Gelişim Semineri’nin beşincisinin de çevrimiçi düzenleneceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen antrenör gelişim seminerlerinin beşincisi de çevrimiçi gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek eğitim kurumunun gerçekleştireceği beş aşamalı çevrimiçi eğitime 100 kursiyer katılabilecek.

Seminer kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/spor bilgi sistemine erişilerek gerçekleştirilecek. Ön kayıt başvuruları, 8 Temmuz’a kadar yapılabilecek.