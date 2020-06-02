Satrancın ustaları belli oldu

Türkiye genelinde çevrim içi yapılan 10 eleme turu sonrası Red Bull Chess masters finaline kalan 40 erkek ve 40 kadın satranç sporcusu şampiyonluk için hamle yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun finalini yaptığı turnuvada açık kategoride Vugar Rasulov, kadınlarda ise Ekaterina Atalık muslu sona ulaştı.

Türkiye’nin en iyi satranç sporcularını bir araya getiren satranç turnuvası olan ve 3.’sü düzenlenen Red Bull Chess Masters bu sezon ilk kez tamamı dijital platformda çevrim içi olarak yapıldı. 16-70 yaş arasındaki lisanslı satranç sporcuları 9 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen ve 10 turdan oluşan online elemeler sonunda finalistler belli oldu. Finale çıkan 40 erkek ve 40 kadın satranç sporcusu Türkiye’nin en iyisi olabilmek için mücadele etti.

Şampiyonu averaj belirledi

Turnuvanın ilk finali kadınlar kategorisinde gerçekleştirildi. Büyük bir çekişmeye sahne olan kadınlar finalinde mutlu sona ulaşan ismi averaj belirledi. Milli Takım sporcusu, Uluslararası Usta Ekaterina Atalık, topladığı 7.5 puan ve 49 averajla, aynı puanlı Kadın Büyükusta Kübra Öztürk (48 avrj.) ve Kadın Büyükusta Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu’nun (47.5 avr.) önünde şampiyon oldu.

Rasulov 1 puan farkla birinci

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay’ın katıldığı açık kategori finali de nefes kesti. Son ana kadar şampiyonluk mücadelesinin sürdüğü finalde Büyükusta Vugar Rasulov 7.5 puanla şampiyonluğa ulaştı. Gümüş madalya için ise dört kişi çekişirken 6.5 puan ve 48 averajlı Büyükusta Dragan Solak ikinci, aynı puan ve 47 averajla Uluslararası Usta Tuna Onat Nalbant üçüncü oldu.

‘Yeni satranç sporcuları yetiştirmek bir misyon’

Red Bull Chess Masters Açık Kategori Finali’nde açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: “Bizim için çok anlamlı bir turnuva. Bu turnuvada emeği olan tüm kamu ve özel kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. Geçirdiğimiz bu zor günlerde bu turnuvanın başarıyla düzenlenmesi ayrıca büyük bir mutluluk. Tüm branşlar gibi satrancı da özellikle önemsiyoruz. Geçtiğimiz aylarda satrancın önündeki önemli bürokratik engelleri tekrar düzenledik ve kaldırdık. Ve yeni satranç sporcularını yetiştirmek bizim için bir misyondur. Türkiye’nin en çok lisanslı sporcusuna sahip olması da satrancı ayrıcalıklı kılıyor.