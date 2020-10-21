TSF, pandemi döneminde faaliyetlerini kurallara uygun olarak aralıksız sürdürüyor. Daha önce 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda dijital ortamda birbirinden renkli etkinliklere imza atan federasyon, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında da satranca gönül verenleri yeni bir proje ile bir araya getirecek.

İlk olarak TSF koordinatörlüğünde Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde “Antalya Tarihini Satranç ile Buluşturuyor’’ adıyla gerçekleştirilen proje, bu kez iç ve dış turizme destek vermek için ülke geneline yayılacak.

“EN BÜYÜK BAYRAMI ÖZEL BİR PROJE İLE KUTLUYORUZ”

Pandemi döneminde gerçekleştirdikleri etkinliklerle en aktif federasyonlar arasında yer aldıklarını belirten TSF Başkanı Gülkız Tulay, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük bayram’ olarak nitelendirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı spor, kültür, sanat, tarih ve turizmi bir araya getirecek özel bir proje ile kutlayacağız” diyerek şu açıklamayı yaptı:

“Pandemi nedeniyle en özel bayramlarımızı birlikte kutlayamıyoruz, bir araya gelip geniş katılımlı sportif etkinlikler düzenleyemiyoruz. Ancak çağımız teknoloji çağı ve teknolojiden yararlanarak her türlü olumsuzluğa rağmen etkinliklerimize ve projelerimize devam edebiliyoruz. TSF olarak tıpkı daha önceki bayramlar gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da tüm engellere karşın coşkuyla kutlamak istiyoruz. ‘Satranç Tarih ile Buluşuyor’ projesini 24 Ekim itibarıyla başlatacağız. Proje kapsamında, cumhuriyet değerleri ile vatanımızın tarihi, kültürel, turistik değerlerini birleştirecek bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek, ‘Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap’ mottosu ile ülkemizin tarihi, turistik ve kültürel mekanlarında bir araya geleceğiz. 81 ilde gerçekleştirmek istediğimiz proje ile hem spordan uzak kalan halkımızı tekrar spor ile buluşturmayı hem de kentlerimizin tarihi, turistik ve kültürel mekanlarını; yani milli hazinelerimizi ön plana çıkartarak iç ve dış turizme destek verebilmeyi amaçlıyoruz.

Tüm Türkiye’yi cumhuriyet coşkusuyla bir araya getireceğimiz proje kapsamında, katılım şartlarını daha sonra açıklayacağımız bir fotoğraf yarışması da gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliğimizde Türkiye’nin dört bir yanından muhteşem fotoğraflar bizlere ulaşmıştı. ‘Satranç Tarih ile Buluşuyor’ projemizin de tüm satranç camiasını aynı coşkuyla bir araya getireceğine ve yine birbirinden renkli karelerin ortaya çıkacağına eminiz. Proje kapsamında iller arasında bir yarışma da düzenleyerek, bulunduğu bölgenin tarihi, kültürel, turistik mekanlarını satranç sporu ile birleştiren fotoğrafları özel bir almanakta değerlendireceğiz.”

DHA