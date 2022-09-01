Satranç Süper Ligi şampiyonu Göktürk Satranç Spor Kulübü oldu

Ankara'da 13 gündür devam eden Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde şampiyonluğu Göktürk Satranç Spor Kulübü göğüsledi. İkinciliği Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Deniz Su Aquamatch Satranç ve Gençlik Kulübü elde etti. 2022 yılında yüz yüze ve çevrimiçi satranç eğitimi-öğretimi amacıyla kurulan Göktürk Satranç Akademi, 11 galibiyet ve 1 beraberlikle taçlanan şampiyonluk başarısı sonucunda, Türkiye'yi 2022 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda da temsil edecek.

“Kısa sürede kupa ile tanıştık”

Ligde mücadele eden sporcularını kutlayan ve emeği geçenlere teşekkür eden Göktürk Satranç Akademi kurucu ortağı Deniz Özen, “Ankara'da 13 gün süren yorucu bir satranç maratonu yaşadık. Kurulmamızın üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen kupa ile tanışarak oldukça yüksek bir galibiyetle şampiyon olduk. Bu başarı bizi ülkemizi 2022’de Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda da temsil etmeye yolculuğuna taşıdı. Türk satrancının yurt dışında da yeni başarılara imza atması için elimizden gelen desteği vermeye daima devam edeceğiz” dedi.

“12 takımla şampiyonluk mücadelesi verdik”

Göktürk Satranç Akademi kurucu ortağı Özgür Kumral ise şampiyonluğa ilişkin şunları söyledi: “ Süper Lig 'de Parham Maghsoodloo, Yangyi Yu, Kirill Shevchenko, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Raja Rithvik, Burak Fırat, Kayra Kamer ve Kübra Öztürk Örenli gibi isimlerimizle 12 takımla yarışarak şampiyonluk mücadelesi verdik. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Satranç Süper Ligi’nde şampiyon olarak, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay’dan madalya ve kupamızı aldık. Lige katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyor, şampiyon olan Göktürk Satranç Akademi sporcularını gönülden kutluyorum.”