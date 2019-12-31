Satranç Sporunun Güzellikleriyle Nice Senelere!

2019 yılı geride kalırken tüm federasyon başkanları gibi Türkiye Satranç Federasyonu başkanı Gülkız Tulay da bir açıklama yayımladı. Federasyon resmi sitesinde bulunan açıklamada başkan Tulay şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli Dostlarım;

Satranç sporunun güzellikleri ile geçen dopdolu bir yılı geride bırakıyoruz. 2019 yılında düzenlediğimiz faaliyetler ve organizasyonlar ile birçok ilki başardık, bu güzel spor dalının geleceğini daha güçlü adımlarla çizdik, yüzümüzü güldüren başarılara imza attık. Yıllardır mücadelesini verdiğimiz birçok konuda asla umudumuzu yitirmedik ve sorunlarımızı çözüme kavuşturduk.

2019 yılında satranç için neler yaptık? Siz değerli Satranç ailesi ile birlikte neler başardık, kısaca paylaşmak isterim.

Sevgili Arkadaşlar;

Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonaları ile 2019 yılının Ocak ayında 2 bin 636 sporcu, 7 bin kişilik rekor bir katılımcının buluştuğu bu büyük bir şampiyona gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanından ilgiyle takip edilen 2019 Türkiye Kupası'nda 67 ilden 310 sporcu, kupa için ter döktü ve IM Cem Kaan Gökerkan kupanın sahibi oldu. Genç Büyükustamız Vahap Şanal, Avusturya'da düzenlenen 20'inci Uluslararası Lienz Açık'ta şampiyon oldu ve 2017 yılındaki şampiyonluğunu yenileyerek bizlere büyük bir sevinç yaşattı.

Yıllardır geleneksel hale gelen Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda ülkemizden ve KKTC'den 70 kadın sporcu mücadele etti. Kadınların gücünü ve başarısını satranç hamleleri ile duyurduk! 32 ülkeden 114'ü unvanlı 132 sporcunun mücadele ettiği 2019 Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nı ülkemizde düzenledik. Ülkemizden 16 sporcu bu şampiyonada yarıştı. Böylesine, geniş kapsamlı bir şampiyonayı ülkemizde düzenlemek, Avrupa'nın en güçlü kadın sporcularını ülkemizde ağırlamak ayrıca gurur vericiydi. 34 ilden toplam 188 sporcunun mücadele verdiği Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Can Alp Cansun şampiyon oldu.

23 Nisan Haftası'nda düzenlenen 2019 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda Dünya'nın dört bir yanından gelen çocukları ülkemizde ağırladık. 33 ülkeden 392 sporcunun şampiyonluk yarışına ev sahipliği yaptık. Türkiye olarak bir altın, bir gümüş, 3 bronz olmak üzere 5 madalya kazandık. 11 yaş genel'de Arda Çamlar altın, 15 yaş kızlar'da Gülce Nehir Kara gümüş, 7 yaş kızlar'da Alara Uygun, 13 yaş genel'de Yankı Taşpınar ve 17 yaş genel'de Kağan Aydın Çelebi ise bronz madalya kazanan sporcularımız oldu.

Çorum'da 2019 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası'nı gerçekleştirdik ve 42 takım ve 199 sporcumuzun nefes kesen şampiyonluk yarışına ortak olduk. Her kategorinin şampiyon takımını Avrupa Genç Takımlar Şampiyonası'na gönderdik ve Ordu Büyükşehir Belediyesi 12 yaş altı kızlarımız Ecrin Efsa Büyük, Zümra Meryem Alagöz ve Elvin Esma Büyük derece ile yurda döndüler.

Türkiye satrançta 'Avrupa Şampiyonu' oldu! 20 ülkeden 306 genç sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Romanya, Mamaia'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanan genç millilerimiz, kazandıkları madalya sayısı ile ülke şampiyonluğuna da ulaşarak tarihi bir zafere imza attılar. Uygar Duruçay, Hasan Hüseyin Çelik, Ediz Gürel, Emre Tınarlıoğlu, Alara Uygun, Hayrun Nisa Şahin, Eylül Çelik ve Gülenay Aydın'ı tebrik ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanından çok sayıda sporcumuz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birinciliği elde etti.

48 ülkeden 1.306 sporcunun mücadele ettiği ve 218 unvanlı sporcunun kıyasıya yarıştığı Avrupa Yaş Grupları'nda, 8 yaş genel kategoride yarışan sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş 8'de 8 yaparak final turu öncesinde şampiyonluğunu ilan etti ve altın madalyaya uzandı. Gösterdiği başarı ile 8 yaş ELO listesinde tüm Dünya'da birinci sıraya yerleşen Yağız Kaan adını tüm Dünya'ya duyurarak yüreğimizi gururla kabarttı.

Konya'da rekor bir buluşma gerçekleştirdik. Federasyonumuzca gerçekleştirilen Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi, Türkiye Satranç Birinci Ligi, Türkiye Satranç İkinci Ligi ve Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasını Konya'da "Mevlana Şehrinde" düzenledik. Toplam 128 takım ve 1.800 sporcunun iki hafta boyunca zirve mücadelesi yaptığı liglerimizde rekor sayıda bir buluşma gerçekleştirerek hem ailemiz ile birlikte olduk hem de takımlarımızın centilmence yarışına ortak olduk. Dünyanın sayılı, ülkemizin ise en güçlü ligi olan Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde, 14 ülkeden 100'ü unvanlı, 14 takım ve 167 sporcu hamle yaptı. Yerel yönetimlerin desteği ile ilk kez ve geleneksel hale gelen uluslararası Açık turnuvalarımızı düzenledik. Dünya'nın her bir köşesinden gelen sporculara ev sahipliği yaptık.

29 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında Çorum'da düzenlendiğimiz 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nı büyük bir başarı ve gurur ile gerçekleştirdik. Çorum Belediyesi'nin destekleriyle düzenlediğimiz olimpiyatta, 6 kıtadan 38 ülke ve 235 sporcu şampiyonluk mücadelesi verdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışını gerçekleştirdiğimiz şampiyonaya katılan sporcular, Çorum Kadeş Meydanı'ndaki Bayram coşkusuna ortak oldu.

Güriş Holding'in sponsor olduğu Türkiye Satranç Şampiyonası'nda 2019 Türkiye Şampiyonu Genç Ustamız Vahap Şanal oldu. Türkiye'de bir ilke imza attığımız Red Bull Chess Masters Turnuvaları ile sporcularımız hamlelerini dijital ortam üzerinden yaptı. Böyle faaliyetler ile Satranç sporunun kapılarını yeniliğe açtık.

İlk kez gerçekleştirilen 1. FIDE Engelliler Konfederasyon Kupası'nı FIDE'nin tercihi ile ülkemizde düzenledik. Efsane usta Karpov'u Türkiye'ye getirdik. Şampiyonada ülkemizi temsilen Handenur Şahin, Ahmet Taha İnal, Büşra Öztürk ve Özlem Erten temsil etti. Handenur Şahin kendi kategorisinde masa birincisi, Özlem Erten de kendi kategorisinde üçüncü olarak bizleri çok mutlu etti. Bu anlamlı faaliyet ile Satranç sevgisinin sporcularımızın hayatlarını nasıl değiştirdiğini gördük.

Hukuki ve maddi sorunlarla beraber uzun yıllardır çözüme kavuşmasını beklediğimiz Satranç Eğitim Merkezi konusunda yüzümüzü güldüren bir sürece girdik. Ankara-Çankaya-Oran semtinde bulunan ve üst kullanım hakkı Federasyonumuza ait olan Satranç Eğitim Merkezi binasının yarım kalan inşaatının tamamlanması için başlatılan girişimler neticesinde, gereken bütçe ve ödeneğin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından karşılanmak üzere ihale süreçleri başlatıldı.

20-21-22 Aralık tarihlerinde Antalya'da Satranç Kulüpleri Çalıştayı'nı düzenledik. Kulüp temsilcilerimiz ile bir araya geldik. 2020 yılında da hakemler, il temsilcileri ve antrenörler çalıştayları gibi programlara imza atacağız.

2018 Ekim ayından beri mücadelesini verdiğimiz sağlık raporu konusunun çözüme kavuşması bizleri çok ama çok mutlu etti. Lisans Yönetmeliği hakkında 14 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile "Fiziksel efor gerektirmeyen branşlarda sağlık raporu zorunluluğunun" kaldırılması, satranç ailesine verilen en güzel hediyelerden biri oldu. Bu karar doğrultusunda sporcularımızın, Sağlık Beyanı uygulaması ile sitemizdeki formu doldurmaları yeterli olacaktır.

2019 yılının son güzel haberi de A Milli Takım sporcumuz Uluslararası Ustamız Ekaterina Atalık'tan geldi. Dünya Kadınlar Hızlı Satranç Şampiyonası'nda birinci ile eş puanı paylaşan sporcumuz bronz madalyanın sahibi oldu. Tebrikler Ekaterina! Başarılarının devamını dileriz.

Kıymetli Satranç Camiamız;

Yazdıkça fark ediyorum ki ne güzel işlere imza atmışız hep birlikte, yazdıklarım bu güzel işlerin sadece bir kısmı, daha nice güzel anılarımız var sizlerle. 2020 yılında da bu güzel, satranca değer katan organizasyonlara, sporcularımızın başarıları ile yüreğimizi gururla kabartan haberler almaya devam edeceğiz. Bir olmanın, birlik olmanın ne kadar güzel işlere vesile olduğunun bir sürü örneğini de gördük bu sene sevgili dostlarım...

Değerli Ailemiz;

2020 yılını Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası ile karşılıyoruz. 18 - 25 Ocak tarihleri arasında yine binlerce sporcu ve velimizi ülkemizin en önemli organizasyonlarından birinde yayınlayacağız. Yaş Grupları'ndan hemen sonra Türkiye Kupası'nı gerçekleştireceğiz. 2019 yılında imzaladığımız protokoller ile 2020 yılında yine önemli turnuvalara ve projeler yapacağız. Avrupa ve Dünya tarafından ilgiyle takip edilen önemli şampiyonalar gerçekleştireceğiz.

Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız ve çok sayıda sporcumuzun ülkemizde yapılacak olan bu şampiyonada oynamasına destek olacağız.

2020 etkinlik takvimimizde de göreceğiniz gibi bu yıl da dolu dolu geçecek!

Satranç için yeniliklerle dolu, yüreğimizi gururla kabartan başarılara imza atacağımız bir yıl bizleri bekliyor. 2019 yılının son günlerinde aldığımız güzel haberler ile 2020 yılına yüreğimiz umut dolu ve ferah bir şekilde adım atıyoruz.

Kıymetli Satranç Ailesi;

Yüreğimizdeki satranç sevgisi ile nice güzel başarılara imza atacağız. Birlikte aşamayacağımız hiçbir yol yok. Ben bu güzel aileye hizmet etmekten, bu güzel ailenin bir üyesi olmaktan dolayı çokama çok mutluyum. İyiyi güzeli çoğaltmaya devam edeceğiz, yapıcı olmayan her eleştiriyi ise arkamızda bırakacağız.

Bu güzel yılı geri de bırakırken, sporcularımıza, kulüplerimize, il temsilcilerimize, hakemlerimize, antrenörlerimize, velilerimize, çalışma arkadaşlarımıza, Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na ve tüm sponsorlarımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederim. 2019 yılını büyük bir heyecan ile üreterek, paylaşarak ve başararak tamamladık. 2020 yılına da güzel haberlerin verdiği enerji ile hazırız!

2020 yılının tüm Dünya'ya barış ve huzur getirmesini diliyorum. Sağlık, güzelliklerin ve sevginin hakim olduğu bir yıl bizlerle olsun.

Sevgiyle kalın.

Gülkız Tulay