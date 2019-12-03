Satranç sporcularına büyük ayıp!

Türkiye’de satranç sporuyla ilgilenen sporculara lisans çıkarılması için son 2 senedir sağlık raporu isteniyor. Aslında bu rapor 2007 yılında düzenlenen 3289 sayılı kanunla istenmeye başlamış. Ancak Satranç Federasyonu bu zamana kadar lisans çıkarılırken sağlık raporuyla ilgili sorun yaşanmadığını son 2 yıldır raporların istendiğini belirtti.

SATRANÇ CAMİASI BUNU TARTIŞIYOR

2007 yılında düzenlenen 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22. maddesinde “Sporcuların yarışmalara katılabilmeleri için lisans almaları şarttır. Spor yapmaya ve musabakalara katılmaya elverişliliği sağlık raporu ile tevsik edilmeyenlere lisans verilmez. Gerçek şahıslar, bir kulüp adına veya ferdi olarak lisans alabilir” ifadesiyle sporcuların lisans çıkarmaları için sağlık raporu alması gerektiği belirtilmiş. Satranç sporcuları için bu gerekliliğin abes olduğu satranç camiasının tartıştığı konuların başında geliyor.

DOKTORLAR ‘YOK ARTIK’ DEDİRTTİ

Son olarak satranç sporcularına verilen sağlık raporlarında doktorların açıklama kısmına yazdıkları ifadeler gündeme oturdu. Satranç sporcularından sağlık raporu istenmesi skandalı bir yana; doktorların açıklama bölümüne “Beyni vardır” ve “Biliyorsa oynasın, bilmiyorsa oynamasın” gibi ifadeler kullanmaları adeta sporcularla ve federasyonla dalga geçiyormuş izlenimi yarattı.

FEDERASYON 2 SENEDİR ÇABA SARF EDİYOR

Türkiye Satranç Federasyonu’nun, yoğun bir çaba sarf ederek satranç sporcularından sağlık raporu istememesi için ilgili bakanlıklarla 2 senedir görüşme içinde olduğu öğrenildi.

İŞTE O SKANDAL RAPORLARDAN BAZILARI