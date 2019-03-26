Satranç projesi Bakan Selçuk’un katılımıyla başladı

Türkiye’de bir ilk olacak ve bir okuldaki 7’den 70’e herkese yönelik hayata geçen satranç eğitim projesi Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un katılımlarıyla bugün, Ankara’da başladı.

Aynı anda bir okuldaki tüm öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerin toplu olarak satranç eğitimi almasını sağlayan ve bir okul çatısında bulunan herkese eş zamanlı satranç eğitimi verilmesi dolayısıyla bir ilk olma özelliği taşıyan proje, Nallıhan Nasuhpaşa İlkokulu’nda gerçekleşen açılış töreni ile hayata geçti.

Açılış töreninde konuşma yapan Bakan Selçuk, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yaptığı dönemde, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu’nda da görev aldığını ve satrancın seçmeli ders olması için önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

Satrancın okullarda seçmeli ders olmasını isteyenlerin başında geldiğini belirten Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti. “Satrancın okullarda seçmeli ders olarak okutulması sürecini içeren protokolü ilk imzalayanlardan biriyim. Satranç, öğrencilerimizin gelişimi ve akıl ile kalkınacak bir ülke geleceği için son derece önemli bir spor branşıdır. Bakanlık olarak satrancı desteklemeye devam edeceğiz. Bu sporun yaygınlaşması ve ülkenin her yerine ulaşması konusunda gösterdiği özverili çabaları dolayısıyla Federasyon Başkanı Gülkız Tulay nezdinde tüm satranç ailesine teşekkür ediyorum.”

Satranç eğitim projesinin açılışında olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Bakan Selçuk, özellikle eğitime katılan anneleri tebrik etti ve projenin hayata geçmesi konusunda emek veren herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.





Törende konuşma yapan TSF Başkanı Gülkız Tulay ise; bir okuldaki öğrenci, öğretmen, idareci ve veliler ile birlikte topyekûn bir satranç eğitiminin gerçekleşmesini sağlayan bu projenin tüm Türkiye’ye yayılması gerektiğini ifade etti ve projeyi hazırlayanlara, tüm katılımcılara teşekkür etti.





Tulay, satranç sporuna verdiği değer ve bu sporunun okullarda yaygınlaştırılması konusunda sunduğu destek için Bakan Selçuk’a teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.





Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ve Başkan Tulay öğrencilere satranç takımı dağıttılar.





Projenin açılış töreninde; Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yiğenoğlu, TSF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Haznedaroğlu, TSF Genel Sekreteri M. Sedat Fırat, TSF Ankara İl Temsilcisi Engin Güleç, Proje sorumlusu & Satranç Antrenörü Hamza Albayrak, Proje Sorumlusu Okul Müdürü Ergin Arıkan ve Yardımcısı Sabriye Çabık da katıldı.





“Kafan Karışıksa Satranç Oyna” projesi doğrultusunda bugün, Nallıhan Nasuhpaşa İlkokulu Ayhan Sümer Konferans Salonunda öğrenci, veli ve öğretmenlerle birlikte toplam 555 katılımcıya aynı anda satranç dersi verildi ve 140 öğrenciye satranç takımı dağıtıldı.