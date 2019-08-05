Ankara Sebat Kolejinde, 29 Temmuz-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında organize edilen ve binlerce katılımcının Çubuk Belediyesi ev sahipliğinde ağırlandığı Çubuk Belediyesi 5. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, dün gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi.

Turnuvanın ödül töreni; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kapasoğlu, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirtaş, GSB Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal, Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcıları, TSF Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Maden ve Mustafa İmamoğlu, Genel Sekreter M. Sedat Fırat, Ankara İl Temsilcisi Engin Güleç, Çubuk İlçe Temsilcisi Veysel Kılınçarslan sporcular, veliler ve çok sayıda davetlinin katılımları ile gerçekleşti.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Bakan Kasapoğlu'na özel bir satranç takımı ve fidan sertifikası takdim etti.

Törende yaptığı konuşmada en fazla lisanslı sporcuyu bünyesinde Türkiye Satranç Federasyonunun barındırdığına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Satranç analitik düşünmeyi, hesap etmeyi, akılcı, güçlü olmayı bizlere öğreten, farklı bakış açılarını kazandıran bir branş. Federasyon başkanımız satrançla ilgilenen öğrencilerimizin akademik anlamda başarılarını farklı istatistiklerle ortaya koydu. Ben eminim, satrancın önümüzdeki süreçte gençlerimizin arasında daha da yaygınlaşmasıyla akademik başarılar çok daha yukarı noktalara taşınacaktır" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde her gencin satrançla tanışması adına pek çok imkanı seferber ettiklerini belirterek, "Elbette spor, gençlerimizi geleceğe hazırlamak açısından önemli bir araç olduğu gibi toplumumuzun bedenen ve zihnen sağlıklı olması açsından da önemli bir olgu. Sporun tabana yayılması, her bireyimizin mutlaka günlük aktivitesinin bir parçası olarak spor yapması noktasında da bütün imkanları seferber ediyoruz. Son 17 yılda ülkemizdeki spor tesisleşmesi devrim niteliğinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya önem veren o güçlü liderliği bizler için önemli bir rehber. Önümüzdeki süreçte de hem sporda başarıyı yakalama hem de bu tesisleri daha verimli kullanma noktasında çok güzel çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın da konuşma yaptığı ödül töreninde Tulay, Bakan Kasapoğlu'na özel bir satranç takımı ve fidan sertifikası takdim etti.

Açılış konuşmaları ve hediye takdiminin ardından dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

10 ülkeden toplam 887 sporcunun altı kategoride yarıştığı turnuva sonunda A kategorisinde 1. GM Konstantine Shanava (Gürcistan - 7,5 puan) 2. FM Elvin Bayramov (Azerbaycan - 7 puan) 3. GM Rugar Vasulov (Azerbaycan - 7 puan); B kategorisinde ise 1. Hayati Toksan (8 puan) 2. Enis Metin (8 puan) 3. Barış Karabaş (7,5 puan) oldu.