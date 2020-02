Satranç Nasıl Oynanır? Satranç Öğrenmek İçin Geniş Kılavuz

Satranç, iki oyuncu arasında oynanan ve kare bir satranç tahtasıyla satranç taşlarının hareket ettirilmesi ile oynanan genellikle zeka oyunu türünde bir oyundur. Satranç tahtası toplamda 64 kareden oluşur. Bu karelerin yarısı beyaz yani açık renk diğer yarısı da siyah yani koyu renklidir. Karelerin her biri eşit büyüklükte olup, renkli kısımlar bir beyaz, bir de siyah olmak üzere sıralanmış şekildedir.

Satranç tahtasında oyun başlatılırken her oyuncunun sağ tarafına beyaz kare gelecek şekilde yerleştirilir. Her oyuncu için toplamda 16 taşı bulunur. Bu taşlar;

- 1 adet Şah,

- 1 adet Vezir,

- 2 adet Kale,

- 2 adet Fil,

- 2 adet At ve

- 8 adet piyondan oluşur.

Oyunda temel amaç rakibin şah taşını almak ve oyunda mat etmektir. Oyuna ilk olarak beyazlar başlar. Oyunda her taş farklı şekilde hareket eder. Bu nedenle taşların nasıl hareket ettiği çok önemlidir.

Satranç Taşlarında Hareketler

Satranç taşları satranç tablası üzerinde farklı şekilde hareket eder. Taşların hareket yönleri doğru şekilde ayarlanarak, oyunda üstünlük sağlanabilir. İşte satranç oyununda taşların hareket yönleri şu şekildedir;

ŞAH: Sadece yanında yani bitişinde yer alan kareler üzerinde gidebilir.

KALE: Satranç tahtası üzerinde hem yatay hem de dikey olarak ilerler.

FİL: Çapraz şekilde hareket eder. Fillerden oluşan taşlar sadece aynı renk kareler üzerinde hareket edebilir.

VEZİR: Dikey, yatay ayrıca çapraz olarak hareket eder.

AT: At taşı oyunda L şeklinde hareket ederek, üç kare sıçrama özelliğine sahiptir. At taşı diğer taşların üzerinden atlayabilir.

PİYON: Oyun içerisinde piyonlar ileriye doğru sadece 1 kare hareket eder. Başlangıç hizasında bulunan piyonlar sadece iki kare hareket edebilir.

Satrançta Taş Alma

Satrançta taş alma, rakibin taşını satranç tahtasının dışına çıkarmadır. Yani oyuncu kendi taşını oynatarak, rakip oyuncunun taşını alır ve kendi taşını o taş yerine koyar. Bu işleme satranç oyununda taş alma denir. At taşı haricinde diğer taşlar rakip taşın üzerinden atlama özelliğine sahip değildir. Oyunda aslında taş alma işlemi de zorunlu değildir. Oyuncu isterse rakibin taşını dışa çıkarmadan da oyuna devam edebilir. Taş alma özelliği aslında bütün taşlar için geçerlidir. Sadece piyonlar satranç tahtası üzerinden çapraz şekilde taş alabilir.

Satrançta Rok Yapma

Satrançta rok yapma, genellikle şah taşının oyundaki tek hamlesi olarak kabul edilir. Satranç oyununda rok yapmanın tek amacı şah taşını rakip taşların saldırısından korumaktır. Koruma amaçlı olarak da şah taşını rakip taşlardan uzak noktalara götürmek gerekir. Bu şekilde kale taşını da oyuna sokabilirsiniz. Rok yapma durumu,

- Şah ve kale taşı ile daha önce hamle yapılması halinde,

- Şah taşının hareket ettiği alanlarda bir rakip taş tehdidi yer alıyorsa,

- Şah ile kale taşı arasında başka bir taş olup, oyuncu önce kaleye dokunursa bur durumlarda rok yapma hareketi geçerli olur.

Satrançta Mat Yapma

Satranç oyununda amaç şahı mat etmektir. Şah mat olduğunda oyun sona erer. Şahı mat eden oyuncu da oyunu kazanmış kabul edilir. Rakip oyuncu şah taşının yer aldığı kareyi kendi taşlarından biri ile tehdit altına almışsa oyuncu rakibini “Şah!” diyerek uyarmaya çalışır.

Şah taşı tehdit altında olan oyuncu, şah taşının yerini değiştirmek ya da tehdidi ortadan kaldırmak için taş arasında kendi taşlarından birini getirmelidir. Şah taşı üzerindeki tehdit kaldırılmazsa şah taşı rakip tarafından mat olarak alınır ve oyun biter.