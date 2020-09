Proje kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanındaki satrançseverler birbirinden renkli görüntüler oluşturuyor. Balkonlardan sahillere, parklardan tarlalara kadar yurdun hemen her noktasına satranç sevgisini taşıyan vatandaşlar, heyecan dolu karşılaşmalara imza atıyor. Etkinliklere satrancın geleceği olacak miniklerden tecrübeli büyüklere kadar 7’den 70’e herkes katılıyor. Satrançseverler etkinliklerini kalabalıklara karışmadan, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyor.

“MAT OLAN VİRÜS OLACAK VE BİZ KAZANACAĞIZ”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, zaman, mekan ve yaş gözetmeden pandemi kuralları çerçevesinde bir araya gelen tüm satrançseverleri tebrik etti. Türkiye’nin bir satranç ülkesi yolunda emin adımlarla ilerlediğini ve ülkemizdeki herkesin satrancı tutku ile sahiplendiğini belirten Tulay projeye ilişkin şu mesajları paylaştı:

“Sokakta Satranç Var projesi 6 yıldır büyük bir hassasiyet ve özveri ile düzenlediğimiz bir proje. Her yıl şahit oluyoruz ki; bu ülkenin evlatları mücadeleyi seviyor. Bu yıl pandemi dolayısıyla, bu özel projeyi ‘Maskeni tak, mesafeni koru, hamleni yap’ sloganıyla, her türlü önlemi alarak düzenliyoruz. Projede, satranç sevgisi aracılığı ile herkesi maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya, bu virüse karşı ortak mücadeleye davet ediyoruz. Memleketimizin dört bir yanından umudumuzu tazeleyen inanılmaz görüntüler geliyor. Şanlıurfa’da kıpkırmızı isot tarlasında mücadele eden iki kız çocuğumuzun satranç aşkı, Mardin’de biberonları ile çocuklarımızın satranca olan tutkusu, yüzyıllık çınar ağacının altında mücadele eden iki genç yüreğimiz, samanlıkların üzerine satranç masası koyan iki delikanlı çocuğumuz… Bunlar ve daha niceleri. Her yaştan sayısız satrançseverin gönderdiği bu görüntüler bizi duygulandırıyor. Biz biliyoruz ki, ‘satranç için varız’ diyen herkes, bu ortak mücadelede yerini alacak, sorumluluğu üstlenecek. Yenilen, mat olan virüs olacak ve biz kazanacağız.”

DHA