Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay’dan 'Anneler Günü' mesajı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Kadın olmak zaten güçlü bir ayrıcalık, bir de anne olduğunuzda aşamayacağınız engel, göğüsleyemeyeceğiniz hiç bir zorluk kalmıyor." dedi.

TSF Başkanı Tulay, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında anneliğin en kutsal sorumluluk olduğunu belirterek." Benim de iki tane evladım var. Hayatımın merkezinde onlar ve satrançla yüreğine dokunduğumuz yüzlerce çocuk yer alıyor. Biz, annelerin yapacağı fedakarlıkların sınırı yok. Öyle ki anne olduğunuz andan ömrünüzün sonuna kadar, sonsuz sevgi, şefkat ve merhamet duygularını hep bir arada yaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Annelerin tek bir gün değil her gün mutlu edilmesi gerektiğini vurgulayan Tulay, şunları kaydetti:

"Her birimiz annelerimizin kıymetini bilmeliyiz. Onlar, yaşamlarımızda yaptığımız her işin arkasındaki tek destek ve güç. Barış ve sevgi dolu bir dünyanın temeli, annelerimizin yetiştirdiği bireylerle atılıyor. Annelik, fedakarlığın adıdır. Annelerimizin yüreklerinin sızlamadığı, mutlu "Anneler Günü" diliyorum. Annelerimizin merhametli ve güzel yüreklerinden kucaklıyorum. İyi ki varsınız."



