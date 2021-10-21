Anadolu Ajansı (AA) Spor Servisi’ni ziyaret eden Tulay, satrancın bugünü ve geleceğiyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türk satrancının geldiğini noktadan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Tulay, satrancın ileri gitmesi için yapılacak çok şeyin olduğunu dile getirdi.

Federasyon olarak başarılı organizasyonlar yaptıklarına işaret eden Tulay, turnuvalara katılan il ve ilçe sayılarıyla son yıllarda ülkede satranç sporunun ne kadar yayıldığını gördüklerini belirtti.

Herkesin, "büyük buluşma" diye ifade ettiği yaş grupları turnuvalarının nerede ve ne zaman yapılacağını merak ettiğini vurgulayan Tulay, "Bu konuyla ilgili saha araştırmaları ve birtakım anketler yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"Kampanyalarla çocukları evde sıkmamaya çalıştık"

Gülkız Tulay, kampanyalarla çocukları evde sıkmamaya çalıştıklarını, onları çevrim içi satranç turnuvalarıyla motive ettiklerini belirterek, "Pandemi dönemini o kadar güzel takip ettik ki koşulların uygun olmaya başladığı ilk ortamda hibrit, koşullar daha da iyileşince yüz yüze turnuvalara yönlendirdik. Türkiye yaş gruplarında bu kadar güzel bir katılımın olması da buradan kaynaklanıyor. Satranç sporcuları teknoloji bağımlılığından uzak kalarak, dersleri dışında telefonun ya da bilgisayarlarının başında olduklarında sadece satrançla vakitlerini geçirerek, son derece faydalı bir şey yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Satrancın aslında geleceğe yapılan bir hamle olduğunu da vurgulayan Tulay, şu ifadeleri kullandı:

"Satranç sağlık için de bir hamle. Sağlık deyince sadece fiziksel sağlığı düşünmemek lazım. Motivasyon da bir sağlıktır, dijital bağımlılık ise sağlıktan uzaklaşmadır. ’Satranç geleceğe yapılan hamle’ diyoruz. Biz bu sözü o kadar güzel yerlerde kullanıyoruz ki çocukların bulundukları cezaevlerinde yaptığımız bir projede bunu çok güzel kullandık. ’Yeni hayata hamle’ dedik. Aslında onlar yeni hayata hamle yapıyorlar. Satranç gerçekten geniş bakış aşısına sahip, bir spordan çok daha fazlası olan geleceğe yapılan bir hamle."

"Önümüzdeki süreçle ilgili projelerimi ve yapacaklarımı hazırladım"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı olmanın gurur verici olduğunu aktaran Gülkız Tulay, "İki dönemimi tamamladım. Genel kurul çalışmalarımız son hızla devam ediyor. 5 Kasım’da Türkiye Satranç Federasyonunun Olağan Genel Kurulu var. Ben de yeniden aday oldum. Önümüzdeki süreçle ilgili projelerimi ve yapacaklarımı hazırladım. Güzel bir ekiple yolumuza devam etme kararı verdik. Burada genel kurul iradesi çok önemli." görüşünü paylaştı.

Tulay, 69 spor federasyonunun olduğunu hatırlatarak, 2016 genel kuruluyla seçilen 3 kadın federasyon başkanının bulunduğunu ifade etti.

Federasyonlarda kadın başkan sayısının artmasının gerektiğine işaret eden Tulay, "Kadınların bakış açısı biraz daha detaycı ve biraz daha hassasiyetleri yüksek. Anne ruhlarından dolayı, çocuğa, gence ve kadına olan bakış açıları elbette diğerlerine göre çok daha farklı. Kadın federasyon başkanları noktasında önümüzdeki seçimler bittikten sonra 3 değil, 23’ler 33’leri konuşmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

İl temsilcilerinde, hakemlerde ve antrenörlerde kadın sayılarının fazla olduğuna dikkati çeken Tulay, il ve ilçelerdeki yüzlerce eğitim kulübünün kurucuları ve yöneticilerinin de çoğunun kadın olduğunu dile getirdi.

Eğitim ve iş hayatında başarılı olan satranç sporcularından örnekler veren Tulay, satrancın analitik düşünmeyi geliştirdiği aktardı.

Teknoloji bağımlılığıyla mücadele

Gülkız Tulay, satrancın teknoloji bağımlılığını önleme noktasında da önemli bir rol üstlendiğinin altını çizdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğini hatırlatan Tulay, federasyon olarak salgın döneminde çok hızlı hareket ettiklerini ve dijital platforma çok hızlı adapte olduklarını söyledi.

Tulay, özellikle çocukların evde kalmak zorunda oldukları dönemde ailelerin dijital bağımlılık noktasında kaygılar yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Evde kaldığınızda ya çok fazla yemek yersiniz ya da bilgisayarın başında kalkmazsınız, cep telefonunu elinizden düşürmezsiniz. Biz bu dönemde çevrim içi turnuvalar, kampanyalar yaptık. ’Evde kal satrançla kal’ dedik. ’Evdeki büyüklerinize, annenize, babanıza, anneannenize, dedenize satrancı öğretin, satranç maçı yapın, bilgisayarda satranç çalışın’ dedik. ’Bunları sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın, biz de bunları federasyonumuzun sosyal medya hesaplarından paylaşalım’ dedik. O kadar güzel dalga dalga yayıldı ki herkes birbirleriyle yarışır oldu. Pandemi dönemini çok iyi geçirdiğimizi düşünüyorum."

"Satranç tüm branşların içerisinde oldukça önemli bir yere sahip"

Gülkız Tulay, lisanlı sporcu sayısında güzel bir ivme yakaladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz 2012’nin kasım ayında 128 bin lisanslı satranç sporcusu vardı. Şu an Türkiye Satranç Federasyonunun 1 milyon 20 bin lisanlı sporcusu var. Bu, oldukça güzel bir rakam. Satranç tüm branşların içerisinde oldukça önemli bir yere sahip. 64 branşı düşündüğümüzde 8 milyonda 1 milyon. Özelikle bu rakamın illere, ilçelere yayılmış olması da bizim çalışma prensiplerimizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. 1 milyonu aşmak hem satranç branşı hem de tüm spor branşları açısından çok önemli. Çünkü 1 milyon lisanslı sporcu sayısını aşan tek branşız. Bu, Türk sporunda tarihe geçecek bir rakam."

ANKARA (AA) - MUHAMMED BOZTEPE / HALİL İBRAHİM AVŞAR