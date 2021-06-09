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Satranç eğitimine son sürat devam ediliyor

Satranç sporunun tanıtılması için 18 yaş üstü yetişkinlere yönelik olan "Türkiye Satranç Öğreniyor Adım-2 Projesi" kapsamında, orta seviye satranç eğitimleri verilecek.

09 Haziran 2021, Çarşamba 10:43 Son Güncelleme:
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Satranç eğitimine son sürat devam ediliyor

Satranç sporunun tanıtılması için 18 yaş üstü yetişkinlere yönelik olan "Türkiye Satranç Öğreniyor Adım-2 Projesi" kapsamında, orta seviye satranç eğitimleri verilecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Satranç Öğreniyor Adım-2 Projesi orta seviye dersleri, her ayın ilk iki haftalık döneminde çevrimiçi düzenlenecek.

19-27 Haziran tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirilecek orta seviye satranç eğitimlerine, satranç sporunda kendini geliştirmek isteyen 18 yaş ve üstü, başlangıç düzeyinde satranç bilgisine sahip ve vizeli sporcuların katılabileceği belirtildi.

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